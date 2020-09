Communiqué du groupe Locafrique: La vérité sur la tenue du conseil d’administration de la SAR

COMMUNIQUÉ DU GROUPE LOCAFRIQUE

Des informations parues dans certains journaux de la place la semaine passée, ont fait état de perturbations lors de réunion du Conseil d’administration de la Société Africaine de Raffinage (SAR), convoquée le jeudi 24 septembre 2020. Cette situation serait imputable, selon ces organes de presse, à monsieur Khadim BA et à d’autres personnes qui se prévalent à tort, de la qualité d’administrateurs de la SAR pour le compte du Groupe LOCAFRIQUE.

Face à la diffusion d’informations erronées qui risquent d’entacher la réputation du Groupe, et dans le souci d’éclairer l’opinion publique et nos différents partenaires, il convient de noter que la non-tenue de la session du Conseil d’administration de la SAR découle d’actes posés par le Président du Conseil d’administration qui a refusé l’accès à la salle aux administrateurs régulièrement désignés par Locafrique.

La régularité de leur nomination ayant été du reste confirmée par une ordonnance du 23 septembre 2020 rendue par le Tribunal du Commerce de Dakar. Ladite décision ayant été régulièrement notifiée à toutes les parties prenantes notamment, le Président du Conseil d’administration de la SAR, qui a décidé de passer outre ses prérogatives et inviter à la réunion des personnes qui n’ont ni la qualité ni le titre pour représenter le Groupe Locafrique.

Les tensions notées lors de cette session du Conseil d’administration de la SAR, ne sont nullement le fait des Administrateurs régulièrement nommés par le Groupe Locafrique. Elles sont le fait de personnes qui par leurs agissements, ont voulu imposer la présence illégale de personnes totalement étrangères aux deux sociétés.

Conscient des enjeux liés à la sécurité énergétique du Sénégal, le Groupe Locafrique exprime ses vives regrets par rapport à cette situation et s’évertue à tout mettre en œuvre pour garantir la mise de œuvre de règles de bonne gouvernance au sein de la SAR et le respect de la légalité des décisions prises par ses instances.

En conséquence, le Groupe renouvelle son engagement total à inscrire son action en faveur d’un essor de la Société Africaine de Raffinage dans le respect strict de la légalité.