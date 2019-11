Le gouvernement de la République du Sénégal salue l’Accord de réconciliation et de partage de pouvoir, conclu le 5 novembre 2019 à Djeddah entre le gouvernement du Yémen et le Conseil de transition du Sud, sous le parrainage de l’Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis.

Le Sénégal félicite l’Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis pour avoir facilité la conclusion de cet Accord historique, et encourage les parties prenantes yéménites à poursuivre leurs efforts en vue d’un retour durable de la paix et de la stabilité du pays.

Dakar le 9 novembre 2019