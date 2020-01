COMMUNIQUE

Il a récemment été relayé dans la presse la situation sanitaire précaire de Madame Madjiguène DIOP, incarcérée en Arabie Saoudite depuis le 10 juin 2016 et condamnée à la peine capitale le 25 avril 2017, pour le meurtre de son employeuse saoudienne.

S’agissant des conditions du séjour carcéral de Madame DIOP, le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur précise que cette dernière fait l’objet de visites régulières de la part de nos autorités diplomatiques et/ou consulaires en Arabie Saoudite, qui échangent fréquemment avec les responsables de l’administration pénitentiaire de ce pays.

D’ailleurs, à l’occasion d’un déplacement effectué à Dammam, le 07 janvier 2020, l’ambassadeur du Sénégal en Arabie Saoudite, accompagné de représentants de l’association des sénégalais de cette ville, a rendu visite à Madame Madjiguène DIOP pour s’enquérir de ses conditions de détention.

A cette occasion, Madame DIOP, que ses interlocuteurs ont trouvée en bonne santé et forte moralement, a déploré certaines sorties médiatiques qui, en réalité, ne participent pas à faciliter la prise en charge et le suivi de sa situation.

Les autorités diplomatiques et consulaires du Sénégal en Arabie Saoudite, sur instructions des Plus Hautes Autorités, restent saisies de la question et suivent constamment l’évolution de ce dossier.

Fait à Dakar, le 17 janvier 2020

Moïse Sarr, Secrétaire d’État en charge des Sénégalais de l’Extérieur