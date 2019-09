Le Gouvernement de la République du Sénégal a suivi avec indignation les graves attaques par drones revendiquées par des milices Houthis, contre les installations pétrolières saoudiennes d’Abqaiq et de Kurais, le 14 septembre 2019.



Le Gouvernement de la République du Sénégal dénonce et condamne vigoureusement ces actes terroristes et exprime en même temps toute sa solidarité et son soutien envers le royaume d’Arabie Saoudite.