Depuis l’augmentation du nombre de décès, les services de réanimation «Spécial Covid» sont perçus comme le «couloir de la mort» où tous ceux qui y entrent sont condamnés. Le Pr. Seydi jure qu’il n’en est rien.

Selon le chef de la prise en charge des malades Covid-19 au Sénégal, «au minimum 50 % des patients ressortent vivant des services de réanimation».

Et ces résultats, d’après le professeur, pouvaient être améliorés, s’il n’y avait pas la stigmatisation qui pousse beaucoup de patients à aller dans les structures de santé dans un état critique.

Invité de l’émission «Objection» de Sud Fm, l’infectiologue dresse le profil des décédés de la Covid-19. «Les personnes décédées en réanimation, ce sont des personnes âgées, largement au-delà de la soixantaine ; 70 ans. Deuxièmement, ce sont des gens qui ont au moins deux comorbidités : diabète et hypertension… Et ce sont des personnes qui ont très souvent consulté tardivement», confie-t-il.

D’ailleurs, annonce le professeur Moussa Seydi, une étude consacrée aux décédés est en cours de réalisation. Selon les résultats préliminaires, «85 % (des décédés) sont arrivés à un stade tardif ; 2/3 des patients décédés avaient au moins deux comorbidités ; 80 % étaient âgés de plus de 60 ans. Mais le facteur clé, en vérité, c’est le retard de consultation».

