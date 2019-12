Sommé par l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes d’arrêter la gratuité de Whatsapp, l’opérateur Free a finalement capitulé. « Face à la pression, nous sommes contraints de retirer la gratuité de Whatsapp », informe Free à travers son compte Twitter. La compagnie française pense toutefois avoir trouvé l’astuce pour contourner l’obstacle dressé par l’Artp. « On ne lâche rien, on continue de vous offrir le meilleur : Whatsapp illimité pour tout le mois à chaque forfait acheté », ajoute-t-il. Autrement dit, la gratuité est maintenant incluse dans le forfait.

