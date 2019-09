Élargi de prison ce lundi, le célèbre prêcheur, Taïb Socé, a retrouvé les siens à Rufisque. Ce, après qu’un pactole de 100 millions a été réuni, à la faveur de téléthon, pour lever l’exécution d’une contrainte par corps au maximum prise à son encontre, dans une affaire d’escroquerie sur de l’or d’une valeur de 146,6 millions de FCfa. À bâtons rompus, Taïb s’est confié à «L’Obs».

Le téléthon –

«Je rends grâce à Dieu et je remercie tous les Sénégalais, pour leur élan de solidarité. Ils pouvaient juste dire que Taïb a fait ce qu’on lui reproche. Ce que je retiens de cette histoire, c’est que c’est le bon Dieu qui a tranché. C’est Lui qui a guidé l’action des gens qui ont mutualisé leurs forces, qui se sont ligués comme un seul homme, pour me manifester leur solidarité. Je reconnais que par cet élan, ils m’ont accordé une dette que je ne pourrai jamais leur payer. Je remercie spécialement Bougane Guèye Dany. Il avait toute la latitude de verser dans certaines considérations et se dire, après tout, Taïb Socé travaille dans un groupe de presse concurrent. Mais que nenni ! Il a fait de ce dossier sa propre affaire, en mettant tous ses supports, à la disposition des initiateurs du téléthon. Il a également facilité à mon ami et frère, Iran Ndao, le travail abattu. Iran pouvait avoir l’ambition et la volonté d’initier une telle action de solidarité à mon endroit et se heurter au refus de son patron, Bougane. Je le considère comme un frère de sang.

Je partageais ma cellule avec une grande personnalité, un directeur de société. C’est lui qui m’a renseigné sur le coût, d’une telle parution, sur une page entière, dans un quotidien. Les animateurs également ont été solidaires. De ma cellule en prison, je suivais l’actualité. Je mesure à sa juste valeur, la façon dont tout ce beau monde s’est mobilisé pour arriver à ma libération. Je ne pourrais remercier assez Bougane, pour tout ce qu’il a fait pour moi. Je ne peux que prier le bon Dieu, afin qu’il lui rétribue sa générosité et son élan de solidarité.»

«Mes amis et proches m’ont convaincu d’accepter cet argent collecté»

Suite à donner –

«Par rapport à l’accusation portée à mon encontre, je ne peux avoir qu’une attitude de croyant. Je rends grâce à Dieu. En réponse à cette interpellation, je vous renvoie à l’accusation portée contre le Prophète Youssouf (Psl). Il avait été accusé de viol, au finish, on sait ce qui s’est passé. Dieu finit toujours par trancher. C’est vrai au début, je ne voulais pas que les gens paient. Mais ce sont mes amis et mes proches qui m’ont convaincu d’accepter cet argent qui a été collecté. Ils m’ont dit que ce n’est pas à moi de prendre toutes les décisions. En toute modestie et vis-à-vis de tout ce que je leur dois, j’ai finalement accepté. Après tout cela, j’irai à D-médias, pour ma première sortie pour remercier tous les Sénégalais. Tout est fini, Dieu a tranché, les Sénégalais se sont mobilisés. Pour moi, l’affaire est classée. J’oublie tout et je retourne à mon travail et m’occuper de ma famille, comme avant.»

«Iran Ndao, Fadel Guèye, Oustaz Alioune Sall, Imam Mame Mactar Guèye, Adama Mboup, Moussa Mboup et tous les autres, ils sont mes amis. Tout au long de cette chaîne de solidarité, ils m’informaient à temps, malgré les nombreuses contraintes. Je ne peux que prier pour que le bon Dieu leur accorde sa grâce, au nom de l’amitié sincère et honnête qui nous lie. Nous remercions également notre père et il est conscient de l’éducation qu’il nous a donnée. Pour une contrainte par corps au maximum, exécutée pour 2 ans et qui au final, n’a duré que 2 mois, je ne peux que remercier une fois de plus, tous les Sénégalais pour leur mobilisation. Surtout que pour la plupart d’entre eux, Dieu sait que je ne les connais pas. Malgré tout, ils ont déboursé leur argent pour que je sois élargi de prison. Moralité, à travers cette épreuve, j’ai une fois de plus appris qu’il existe encore au Sénégal, des gens qui ne jurent que par la vérité. Je prie le bon Dieu pour que leur action soit rétribuée au centime prêt.»

