Conseil des ministres de ce mercredi – Plusieurs mesures individuelles attendues

La réunion du Conseil des ministres de ce mercredi 24 avril est très attendue. En particulier dans les familles et l’entourage de certains Directeurs généraux de sociétés nationales dont la plupart vont connaître de nouveaux patrons. Alors ça chauffe donc dans les chaumières et certains marabouts se frottent les mains. Car, tous les DG encore en service pourraient se retrouver, au chômage pour certains, en route vers de nouvelles expériences pour d’autres.

Mais , il est clair que plusieurs têtes vont tomber soit par représailles politiques pour n’avoir pas su massifier l’APR dans leur localité, soit parce qu’il faut céder la place à une nouvelle tête de qui l’on attend un peu plus. Sans compter ceux qui quitteront leur douillet fauteuil de DG pour avoir échoué ou… fauté, allusion faite à cette longue liste de “traitres qui négociaient en catimini avec l’opposition avant la dernière Présidentielle”.

Le tout dans tout, ça craint fort car, selon des proches de la présidence, Macky n’a pas l’intention de faire dans la complaisance.

Voici une liste des sociétés nationales dont les Directeurs sont assis sur des braises ardentes :

La Poste ; RTS ; Dakar Dem Dikk ; DAF (Direction de l’automatisation du fichier) ; PRODAC (Programme des domaines agricoles communautaires) ; COUD (poste vacant) ; Agence de construction des bâtiments et édifices publics (ACBEP) ; SONACOS ; SENELEC (poste vacant); ANACIM (Agence nationale de l’aviation civile et de la météo) ; ADIE (Agence de développement de l’informatique de l’Etat) ; ARMP ; FONSIS ; Agence nationale pour les énergies renouvelables ; ANIDA (Agence nationale d’insertion et de développement agricole) ; Agence sénégalaise de promotion touristique ; Agence nationale du patrimoine bâti de l’Etat (poste vacant) ; Agence pour la promotion et le développement de l’artisanat, ARTP (poste vacant) entre autres…

Qui va partir, qui va arriver ? Les mesures individuelles attendues vont-elles tomber aujourd’hui? A vos pronostics!

Mais en attendant, ce n’est pas la plus grande sérénité chez les patrons de sociétés nationales qui figurent sur cette liste entre autres PCA.