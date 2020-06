Le Président de la République, Macky Sall, a décidé d’octroyer 30 hectares l’Aéroport de Yoff au Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC) dirigée par son jeune frère, Aliou Sall. Ceci dans le cadre du renforcement de l’aménagement durable et la valorisation équitable de la zone concernée.

« Le Président de la République a informé le Conseil, de sa décision de confier l’assiette foncière disponible de 30 hectares à l’Aéroport de Yoff la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC), afin de renforcer l’aménagement durable et la valorisation équitable de la zone concernée à travers des offres publiques d’aménagement et de vente, répondant aux principes de transparence et de rentabilité pour l’Etat », peut-on lire dans le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 24 juin..