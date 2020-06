A l’issue du conseil des ministres, le président de la république a pris des mesures individuelles qui ont vu les nominations de deux anciens ministres dont Abdou Fall, président du mouvement « Alternative Citoyenne-Andu Nawle », ancien député et ministre de la santé sous Abdoulaye Wade.

Voici les mesures individuelles prises par le Président de la République :

Monsieur Abdou FALL, ancien ministre est nommé Président du Conseil d’Administration de la société APIX SA, en remplacement de Monsieur Chimère DIOP ;

Monsieur Ibra NDIAYE, titulaire d’un Master en transport aérien, est nommé Président du Conseil d’Administration de la société AIBD ASSISTANCE SERVICES (2AS) ;

Maître Amadou KA, Avocat, est nommé Président du Conseil d’Administration de la Société des Infrastructures de Réparation Navale (SIRN) ;

Monsieur Moussa SY, Administrateur de société, est nommé Président du Conseil d’Administration de la Société nationale du Port Autonome de Dakar (PAD), en remplacement de Monsieur Amadou KA ;

Monsieur Amadou SADIO, Administrateur civil principal, est nommé Président du Conseil d’Administration à l’Aurtorité nationale de l’Assurance Qualité de l’Enseignement Supérieur(ANAQ-SUP), en remplacement du Professeur Abdoulaye SENE ;

Madame Ramatoulaye GUEYE DIOP, ancien ministre, est nommée Président du Conseil d’Orientation de l’Agence des Aéroports du Sénégal (ADS), en remplacement de Monsieur Ibra NDIAYE ;

Madame Nicole GAKOU, Ingénieur, est nommée Président du Conseil d’Orientation de l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), en remplacement de Monsieur Khalifa GUEYE ;

Monsieur Alioune DRAME, Journaliste, est nommé, Président du Conseil d’Administration de la Maison de la Presse, au Ministère de la Culture et de la Communication poste vacant ;

Monsieur Bara NDIAYE, précédemment Administrateur de la Maison de la Presse, est nommé Directeur général de la Maison de la Presse, au Ministère de la Culture et de la Communication, poste vacant ;

Madame Bassine Thiaré DIONE, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde 611.508/G, est nommée Inspecteur des Finances, au Ministère des Finances et du Budget;

Monsieur Baba DIAWARA, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde 616.205/D est nommé Inspecteur des Finances, au Ministère des Finances et du Budget;

Monsieur Abdoulaye SADJI, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde 515.389/E, est nommé Inspecteur des Finances, au Ministère des Finances et du Budget;

Monsieur Mame Ouneta FALL, Inspecteur principal du Cadastre, matricule de solde 505.738/B, est nommé Inspecteur des Finances, au Ministère des Finances et du budget;

Monsieur Diéne FAYE, Ingénieur halieute, matricule de solde n° 607 125/I, précédemment Inspecteur des Affaires administratives et financières, est nommé Directeur des Pêches maritimes au ministère des Pêches et de l’Economie maritime, en remplacement de Monsieur Mamadou GOUDIABY, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Babacar Banda DIOP, Ingénieur halieute, matricule de solde n°619 397/M, précédemment Conseiller technique n°1, est nommé Directeur des Industries de Transformation de la Pêche au ministère des Pêches et de l’Economie maritime, en remplacement de Monsieur Diène NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Diène NDIAYE, Ingénieur des pêches et de l’Aquaculture, précédemment Directeur des Industries de Transformation de la Pêche, est nommé Directeur de la Pêche continentale au ministère des Pêches et de l’Economie maritime, en remplacement de Monsieur Mahamadou SIGNATE, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Mamadou GOUDIABY, Docteur Vétérinaire, Qualiticien- Hygiéniste, matricule de solde n° 513 881/F, précédemment Directeur des Pêches Maritimes, est nommé Inspecteur des Affaires Administratives et Financières au Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime en remplacement de Monsieur Diène FAYE, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Mahamadou SIGNATE, Docteur Vétérinaire, matricule de solde 613 436/A, précédemment Directeur de la Pêche Continentale, est nommé Inspecteur Technique au Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime.

