Comme promis, le chanteur a, via un de ses avocats, Me Ousmane Seye, saisi les voies de recours lui permettant de recouvrer ses droits. Saisissant Dame Justice, le vendredi 9 novembre 2018, par l’intermédiaire de ses conseils, il avait déposé une demande de délai au juge des référés lui permettant de sortir dignement de la boîte. Le juge a accédé à sa requête et lui a donné six (6) mois pour pouvoir organiser son départ des locaux qui hébergent sa boîte sise à Gueule Tapée. L’artiste chanteur, qui avait initié plusieurs procédures pour éviter son expulsion de la boîte, a fini par se retrouver dans une impasse au matin du 26 août 2019. Ce jour-là, le juge avait débuté le lead vocal de «Raam Daan», qui avait déposé une requête aux fins de rétractation de l’ordonnance d’expulsion.

Ne se déclarant pas vaincu, Thione Seck a saisi le tribunal pour le remboursement de son investissement dans la boîte «Penc Mi», qu’il estime à 400 millions Fcfa. L’affaire, qui devait être jugée le 23 octobre 2019, a été transférée au tribunal du Commerce de Dakar. Selon les informations recueillies par l’Observateur, le dossier a été enrôlé depuis le 22 janvier 2020. En attendant l’avis de la justice sur la requête du chanteur, Alioune Diagne a mis en exécution, hier mardi, l’ordonnance d’expulsion de Thione Seck du Penc Mi. Énième rebondissement d’une affaire qui n’a pas encore fini de révéler tous ses secrets.

l’observateur