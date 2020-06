A la lumière des récents événements survenus sur le différend qui oppose Bocar Samba DIEYE et la CBAO .l’ACSIF (Association des Clients et Sociétaires des Institutions Financières)tient à apporter des clarifications notamment sur la sortie malheureuse de l’ancien premier ministre ex Directeur Général de la CBAO Abdoul MBAYE sur une télévision et sur la délinquance financière dans les banques .

PUBLICITÉ

L’ACSIF tient à préciser qu’en ce qui concerne Abdoul MBAYE ex DG de la CBAO prétendant avoir bien rangé la traite avant d’être viré pour des raisons que nous connaissons .Les questions que tout le monde posent sont :

A-Depuis quand,dans une banque qui a des milliers de clients, il appartient au DG de ranger les traites,les copies de chèque et autre documents de paiement ?



B-De quelle traite Abdoul MBAYE nous parlent-il ?

Or,pour rappel la CBAO à présenter pour cette seule opération trois traites litigieuses différentes .Laquelle est valide ?