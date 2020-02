Amazon Web Services a déclaré lundi qu’il cherchait à déposer le président Donald Trump et le secrétaire à la Défense Mark Esper dans son procès pour savoir si le président tentait de “visser Amazon” lorsqu’il a décerné un contrat au Pentagone pour le cloud computing pour rivaliser avec Microsoft.

L’unité Amazon affirme que Trump, qui a publiquement tourné en dérision le chef d’Amazon Jeff Bezos et critiqué à plusieurs reprises la société, a exercé une influence indue sur la décision de lui refuser le contrat de 10 milliards de dollars.

Connu sous le nom de Joint Enterprise Defense Infrastructure Cloud, ou JEDI, le contrat vise à donner aux militaires un meilleur accès aux données et à la technologie à partir de sites distants.

Un porte-parole d’Amazon a déclaré que “la préservation de la confiance du public dans le processus d’approvisionnement du pays devait être découverte … en particulier à la lumière de l’ordre du président Trump de visser Amazon”.

“Le président Trump a démontré à plusieurs reprises sa volonté d’utiliser sa position de président et de commandant en chef pour interférer avec les fonctions du gouvernement – y compris les marchés publics fédéraux – pour faire avancer son programme personnel”, a déclaré le porte-parole.

“La question est de savoir si le président des États-Unis devrait être autorisé à utiliser le budget du DoD pour poursuivre ses propres fins personnelles et politiques”, a ajouté le porte-parole.

Le mois dernier, Amazon a déposé une requête en justice pour retarder l’accord du ministère de la Défense avec Microsoft jusqu’à ce qu’un tribunal statue sur sa protestation contre l’attribution du contrat.

Le processus de passation des marchés a été retardé par des plaintes juridiques et des allégations de conflit d’intérêts. Le secrétaire à la Défense, Mark Esper, a nié l’existence de préjugés et a déclaré que le Pentagone avait fait son choix équitablement et librement sans influence extérieure.