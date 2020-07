Une affaire de lotissement et de mise en vente de terrains par le maire, pollue l’atmosphère de la Commune de Madina Wandifa. Les populations de cette localité située dans le département de Bounkiling, (région de Sédhiou), ont demandé au Président de la République d’annuler le « lotissement » de l’autorité municipale, qui a fini de les installer « dans une précarité totale ».



« Nous dénonçons, avec la dernière énergie, les activités spéculatives de Malang Seyni Faty (maire) et son équipe sur le foncier avec des manœuvres financières non conformes à la loi. Il ne reste plus d’espace dans le périmètre communal de Madina Wandifa », dénoncent les membres du Collectif pour la défense des intérêts de la Commune de Madina Wandifa. Le coordonnateur Bakary Faty et ses camarades ne bénissent pas « un lotissement qui n’a pas respecté toutes les procédures légales ».



Le projet de l’édile bute ainsi sur le refus des populations qui ont déjà saisi, par écrit, la DSCOS et le Ministre du Renouveau Urbain, de l’Habitat et du Cadre de Vie. Pour dire que la colère des populations est surtout relative à la volonté de l’autorité municipale de mettre en vente les terrains issus de ce « lotissement ». « Les terrains sont vendus et c’est le maire lui-même qui encaisse l’argent, en délivrant des attestations qui ne comportent ni approbation du représentant de l’Etat auprès de la municipalité de Madina Wandifa ni numéro de l’acte de l’autorisation de lotir. Nous demandons que la justice soit faite dans ce dossier », incitent les adhérents du collectif dirigé par Bakary Faty.

Le projet de lotissement n’est que la preuve « d’un début de délinquance foncière » de la part du maire, selon eux. Ce dernier est accusé d’avoir mis en vente des terrains de la commune comme bon lui semble. La liste officielle des attributaires est tenue secrète, nous apprend-on. Et, ils sont nombreux les particuliers à bénéficier des largesses du maire Malang Seyni Faty.

L’historique du lotissement de la commune de Madina Wandifa et les différents problèmes que cela a engendrés date de longtemps. Et la population avait entrepris une démarche consistant à rencontrer les autorités administratives en l’occurrence le Préfet du département de Bounkiling, Christian Sina Diatta.





