Malgré sa fougue personne ne peut l’entendre dans les détails.

Et chaque fois on l’interpelle à l’assemblée nationale comme le faisait le député Mamadou Lamine Diallo, il a avancé son patriotisme, sa dignité et ses valeurs personnelles mais aussi de fidélité et loyauté.

Pourquoi fidèle et loyale?

Parce que nous avons tous constaté que le dernier remaniement ministériel qui était le 06 Avril 2019 les choses étaient bloquées parce que le remaniement devait se tenir naturellement vers le 03.

Or Makhtar Cissé en étant directeur de cabinet du Président de la République, le plus proche collaborateur du Président mais pour être fidèle et pour aller satisfaire la volonté du President il a quitté la présidence pour la Sénélec et tout le monde sait que la présidence et la Senelec ne sont pas comparables mais de par son caractère patriotisme et sa volonté de suivre le président , il n’a pas une seule seconde hésiter à rejoindre la Senelec avec beaucoup de disciplines en suivant strictement le volonté du président sans mure mure jusqu’à ce qu’il a réussit à refaire tout complément cette boite et par la volonté aussi du président lui même qui la aussi ramené à un ministere, lui naturellement en tant que bon soldat,il ne discute,n’analyse pas quand le chef suprême désire quelque chose il l’exécute sans hésitation.

Credit : A.Ndiaye

Article publié par Sanslimites

