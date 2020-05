Nous avions l’habitude de voir des hommes politiques et des personnages publics qui se précipitent dans les réseaux sociaux , la presse pour apporter un démenti ou justifier leurs actes quand ils sont attaqués ou ce sont leurs hommes de mains qui s’en occupent . Ce qui n’est pas votre cas bons nombres de compatriotes comme moi en ont fait le constat .Pour rappel ces derniers temps vous avez été attaqué par voie de presse par un groupe tapis dans l’ombre et votre réponse a été un silence assourdissant , méprisant . Ceci vous le devez certainement à votre éducation religieuse , militaire et votre statut d’homme d’État qui font que vous ayez une si grande capacité de réserve . Nous vous en félicitons Mokhtar . Autrement se serait très gênant ou même incohérent , que vous alimentez des débats et des démentis qui ne seront que sources d’exploitation . Surtout que votre loyauté envers Son Excellence Le Président de la République ne souffre d’aucune contestation . Monsieur le ministre, vous avez fini d’enseigner à vos collègues que le silence nous garde dans un état de calme, nous pouvons voir le positif et le négatif coexister ensemble. Nous avons alors le pouvoir de choisir de rester en dehors de nos tendances négatives, et ainsi ne pas dire de mots blessants et de ne pas faire par erreur des choses que nous allons regretter ensuite.

Le silence est une rencontre avec le plus profond de nous. Nos pensées, nos émotions, prennent une dimension toute autre. Nous prenons du recul et changeons de perspective. Nous gagnons en profondeur. Le silence permet le questionnement. Le silence est une prise de distance intérieure. Dans un monde en effervescence, saturé d’informations, le silence peut nous permettre une prise de décision efficace. Il peut participer à l’élaboration d’une vision stratégique.

Ibrahima Sambou PDG du Centre de Formation Professionnelle Bando Menahil

Article publié par Sanslimites

