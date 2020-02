Après le Real Madrid c’est le barça qui vient de se faire éjecter de la compétition.

Barcelone a perdu face à l’Athletic Bilbao à San Mamés et n’a plus de billets pour les demi-finales de la Copa del Rey. Avec un but de dernière minute des locaux, Messi et compagnie poursuivent la mauvaise étape de la saison.

Le Real Madrid avait perdu quelques minutes auparavant.

La Copa del Rey a été pleine de surprises, Grenade a éliminé Valence, Mirandés al Villareal et enfin la Real Sociedad a battu le Real Madrid pour le laisser de côté en quart de finale. Il n’y avait plus aucune des grandes équipes et il était temps pour Barcelone de briser cette mauvaise séquence.

Quique Setién est à la tête de l’équipe depuis moins d’un mois et a déjà été fortement critiqué. Il occupe actuellement la deuxième place de la Liga avec 3 points de différence avec les “ merengues ” et maintenant il avait une autre tâche compliquée devant lui lors de la recherche du quatrième billet pour les demi-finales de la Copa del Rey.