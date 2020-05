La prière est l’arme la plus efficace du musulman. Et face au Coronavirus qui continue de tuer des milliers et des milliers de personnes un peu partout à travers le monde, Dieu et son Prophète Mohameth (PSL) nous ont légué l’arme redoutable du zikr pour contrer le Coronavirus avec la bénédiction de Serigne Touba Khadimou Rassoul,Mame El Hadji Malick,Seydina Limamoulaye,Cheikhal l’Islam ,Boucounta Ndiassane,etc.

Sénégal7 vous dote quotidiennement du zikr à pratiquer pour échapper complètement à ce virus tueur.

NB: Le zikr des 159 astafiroulah (Istighfar) se fait comme suit : 100-50-9 pour conjurer le Coronavirus.

Senegal7