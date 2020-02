Le président sénégalais Macky Sall et l’évêque Munib A. Youman de l’Église évangélique luthérienne de Palestine ont reçu le prix Sunhak 2020 pour la paix. Et, Amadou Bâ, ministre des Affaires étrangères, l’a reçu en son nom.

Ils ont tous deux reçu leur prix lors du sommet mondial sur la paix, la sécurité et le développement humain qui se tient actuellement à Séoul, en Corée du Sud.

Cependant, le prix de Sall a été reçu en son nom par le ministre sénégalais des affaires étrangères et de la diaspora, Amadou Bâ.

Le président Sall a été récompensé en octobre dernier pour son exemple de bonne gouvernance. Il a toujours défendu l’État de droit et les droits de l’homme, tout en s’efforçant d’éradiquer la pauvreté et de promouvoir le développement économique.

Le Sénégal, pays stable

Selon le Comité du prix Sunhak pour la paix, M. Sall a fait du Sénégal l’un des pays les plus stables du continent africain. On lui attribue également le mérite d’avoir défendu les principes démocratiques en résistant à la tentation d’étendre son règne par la mise en œuvre de réformes, telles que la réduction du mandat présidentiel de sept à cinq ans.

En outre, l’administration Sall a été saluée pour sa contribution à la prospérité du Sénégal et au développement économique de l’Afrique de l’Ouest.

Le dialogue au cœur du message du Président Sall

En ce qui concerne la paix, le président sénégalais a encouragé le dialogue comme moyen de résoudre les conflits en Afrique.

Dans son discours préenregistré, M. Sall, qui a été élu président du Sénégal en 2012 et réélu en 2019, a invité à embrasser le dialogue pour promouvoir la prospérité mutuelle et la coexistence pacifique.

« Nous devons défendre les idéaux d’un monde meilleur à l’avenir », a-t-il déclaré

Les lauréats, de fortes personnalités

Selon le comité du prix Sunhak pour la paix, les lauréats sont des personnes qui sont engagées à transcender les frontières et qui croient en la coopération et la coprospérité pour un monde meilleur et pacifique.

Le prix Sunhak pour la paix a été fondé par le Dr Sun Myung Moon et son épouse, le Dr Hak Ja Han Moon.