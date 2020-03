En France, la situation n’est pas encore stable. En ce jeudi, on y décompte 10.995 cas confirmés et 372 personnes décédées depuis le début de la pandémie. 4.761 personnes sont hospitalisées et 1.122 malades sont dans un état grave en réanimation. Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, a aussi rappelé que 1.300 malades ont pu rentrer chez eux.

Le nombre de cas double tous les quatre jours. 50.000 tests ont été réalisés au total en France, des tests de plus en plus nombreux.