Comme depuis le début de l’annonce officielle du premier cas de coronavirus au Sénégal, le ministre de la Santé a fait le point sur la situation actuelle au Sénégal. Pour ce dimanche 13 avril 2020, 11 nouveaux cas positifs ont été décelés. 10 cas contacts suivis et 1 cas issu de la transmission communautaire.

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une maladie infectieuse provoquée par un nouveau virus qui n’avait encore jamais été identifié chez l’être humain.

Ce virus provoque une maladie respiratoire (analogue à la grippe) avec des symptômes comme la toux, la fièvre et, dans les cas les plus sévères, une pneumonie. On peut s’en protéger en se lavant fréquemment les mains, et en évitant de se toucher le visage.

COMMENT LA MALADIE SE PROPAGE

Le nouveau coronavirus 2019 se propage essentiellement par contact avec une personne infectée, lorsqu’elle tousse ou éternue, ou par l’intermédiaire des gouttelettes de salive ou de sécrétions nasales.