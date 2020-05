Vélingara vit des heures troubles : 12 personnes ont été testées positives au coronavirus ce mardi. Toutes habitantes de Médina Gounass. Les chiffres grimpent dans cette cité : dimanche (9), lundi (13) et ce mardi (12). Ce qui remet les compteurs à 43 cas positifs au coronavirus depuis le début de la pandémie à Vélingara.

En l’espace de 72heures, Médina Gounass a enregistré 34 cas contacts positifs. Les 7 premières personnes qui avaient introduit la maladie dans la région de Kolda sont guéries et sorties de l’hôpital, 36 patients sont sous traitement et plus d’une centaine de personnes mises en quarantaine dans le département de Vélingara.

