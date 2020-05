Comme nous le savons tous, le coronavirus a percé le Groupe Futurs Médias. Lors de l’émission « Jakaarlo Bi » de ce vendredi soir, Bouba Ndour estime être victime de stigmatisation.

« Tout le monde sait que le coronavirus est à la Tfm, ce n’est plus une nouvelle. Et depuis que l’information a été divulguée, je reçois des appels de la part des gens qui me respectent et qui m’aiment beaucoup. Mais en me parlant, ils me stigmatisent sans le savoir« , a dit M. Ndour.

Il poursuit : « Cela montre à quel point la maladie fait peur aux Sénégalais. Même les gens qui te sont chers prennent leurs distances si tu es infecté. Alors ne cessons pas de prendre nos dispositions et de respecter les mesures barrières« , a-t-il conclu, rapporte metrodakar.com.

Article publié par Sanslimites

L’article Coronavirus à la Tfm : Bouba Ndour victime de stigmatisation est apparu en premier sur Snap221.info.