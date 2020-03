On tend vers l’annulation des rassemblements religieux au Sénégal, suite à la confirmation du premier cas de coronavirus. Le Magal de Porokhane qui doit être célébré le 5 mars, le Daaka de Médina Gounass, le 14 mars et le 140e appel des Layénnes, les 25 et 26 mars risquent d’être annulés.

En tout cas, tout dépendra de la décision du gouvernement qui vient de confirmer ce lundi, un premier cas du coronavirus au Sénégal.

A sa sortie de la réunion d’urgence tenue ce matin au Palais de la République, le ministre de la Santé et de l’Action, Abdoulaye Diouf Sarr, a annoncé qu’il va se rendre dès demain mardi, dans les foyers religieux pour apporter l’information.

« Dès demain matin, nous nous rendons à Porokhane et dans les différents foyers religieux, pour apporter l’information pour permettre aux guides religieux d’évaluer un dispositif de communication, d’information à mettre en place avec les pèlerins », a fait savoir, Abdoulaye Diouf Sarr.

Lors de la levée des couleurs de ce lundi, le président de la République, Macky Sall a invité les Sénégalais à éviter les rassemblements inutiles.