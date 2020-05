Après un passage à Dakar et à Louga avant de rentrer clandestinement à Sédhiou, le prêcheur et professeur d’arabe, Amadou Bamba Dramé, a ensuite été testé positif au coronavirus. Comptabilisé comme un cas communautaire, il a ensuite infecté 58 autres personnes. Sur les colonnes du quotidien l’Observateur, il présente ses excuses et décline ses regrets.

« C’est en fin mars que je suis allé à Louga. C’est peut-être dans cette ville ou sur le chemin du retour à Sédhiou que j’ai attrapé la maladie du Coronavirus. Je ne crois pas avoir attrapé la maladie dans mon village de Manconoba (…) Ce que je regrette surtout, ce sont les propos de certains internautes. Je dois vous avouer que depuis je suis hospitalisé, je n’ai adressé la parole à aucun journaliste. J’ai été surpris par certains articles écrits par certains journalistes. Nous sommes dans une période de pandémie et chacun d’entre nous doit tout faire pour qu’aucune catastrophe ne jaillisse durant cette période. Les internautes n’ont point le droit de salir mon nom », dit-il.

En cette période de ramadan, il demande pardon à tout le monde. « Nous sommes tous des parents », a-t-il prêché.

