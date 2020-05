Les cas issus de la transmission communautaire ont dépassé la centaine. En effet , les trois (3) nouveaux cas communautaires rapportés ce vendredi 1er mai dans le point quotidien du ministère de la Santé porte le nombre de ce type de contamination à 109.

Il s’agit donc de 109 personnes qui ont été contaminées par d’autres dont on ne connait toujours pas les identités. Ce vendredi les cas issus de la transmission communautaire sont répartis comme suit: 1 à Castors, 1 à Darou Miname, et 1 à Saint Louis. A ce jour, 1024 cas ont été déclarés positifs dont 356 cas guéris, 9 décédés, 1 évacué et 658 cas sous traitement. Le Sénégal a atteint la barre des 1.000 cas déclarés positifs au coronavirus à la date du 1ermai 2020. Sur 901 tests réalisés, 91 sont revenus positifs ce jour avec un taux de positivité de 10,09%, portant ainsi le nombre de cas à 1.024. A ce jour, le Sénégal compte 658 malades sous traitement sur 1024 cas confirmés de Covid-19 depuis le 02 mars 2020. Le nombre de patients guéris est de 356.

Assane SEYE-Senegal7