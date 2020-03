Le Sénégal enregistre 4 cas de coronavirus. Deux autres cas sont confirmés, ce mercredi, par le ministère de la Santé. Il s’agit en effet d’une femme de 68 ans, par ailleurs épouse du patient testé positif, hier mardi, et un autre patient une ressortissante anglaise de 33 ans, arrivée à Dakar, le 24 février dernier.

Le premier malade est un homme marié et père de deux enfants qui vit au Sénégal depuis plus de deux ans avec sa famille. Il a séjourné en France la deuxième quinzaine de février à Nîmes (sud) et dans une station de ski non-précisée de la région Auvergne-Rhône-Alpes (sud-est), a dit aussi le ministre.

Le deuxième cas de coronavirus a été confirmé ce mardi 3 mars dans l’après-midi. Il s’agit d’un ressortissant français âgé de 80 ans. Ce nouveau patient est arrivé au Sénégal vendredi, il a été pris en charge et placé en quarantaine à l’hôpital de Fann. L’état de santé des deux malades ne suscite, pour l’heure, pas d’inquiétude.

Le ministère renseigne toutefois que les deux patients ont été transférés au service des maladies infestieuses de l’hôpital de Fann.