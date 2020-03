C’est le président de la République, Macky Sall, qui a en fait l’annonce, ce lundi, lors de son adresse à la nation: Le coronavirus a touché pas moins de 10 localités du pays.

«Au contraire, d’un premier cas déclaré le 2 mars, nous en sommes aujourd’hui à 71 malades sous traitement dans les 4 arrondissements de Dakar, ainsi qu’à Mbao, Yeumbeul, Guédiawaye, Rufisque, Touba, Mbour, Thiès, Popenguine, Saint-Louis et Ziguinchor», a-t-il fait savoir.

Macky Sall annonce également que 1561 personnes en contact avec la maladie sont présentement suivies et seront désormais confinées dans des réceptifs hôteliers par le ministère de la Santé et de l’Action sociale. «L’épidémie, qui était confinée à un seul foyer, s’est étendue à d’autres localités du pays. C’est dire que le virus gagne du terrain», a-t-il ajouté. Soulignant qu’à ce jour, il n’y a ni vaccin, ni médicament homologué contre le Covid-19.