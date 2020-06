XALIMANEWS- Trois ont suffi au ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr et ses services pour maitriser la pandémie. Du moins, c’est ce qu’il a expliqué, lors d’un point de presse, ce jeudi 04 mai 2020. Selon, Abdoulaye Diouf Sarr, le Sénégal a déjà atteint le pic et peut prétendre au recul de l’épidémie au Sénégal.

Une tendance baissière de la propagation du virus dans le pays après la semaine 11 (partant du 02 mars 2020). « Du 20 avril au 11 mai, le Sénégal a enregistré son pic de l’épidémie avec 771 cas enregistrés », a précisé Diouf Sarr. Selon lui, d’une « perspective encourageante ».

A ce jour, après 3 mois de lutte, le Sénégal a enregistré 49 090 tests avec l’Institut Pasteur de Dakar et l’IRESSEF de Diamniadio. Les services du ministère de la Santé a accueilli, dans ses services, 4021 cas positifs et a décompté 2162 patients guéris et 45 personnes décédées.

