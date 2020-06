[Mise à jour le mardi 2 juin à 11h05] 188 pays ont été touchés par le virus Sars-CoV-2 responsable de la pandémie Covid-19. Ce coronavirus, découvert à Wuhan en décembre 2019, a entraîné la contamination de plus de 6,27 millions de personnes et le décès de 375 600 personnes selon les dernières statistiques de l’Université John Hopkins. Mais heureusement, près de 2,7 millions de personnes en ont guéri. Le pays le plus impacté en termes de nombre de cas est les Etats-Unis (1,81 millions de cas et 105 147 morts), suivis par le Brésil (526 447 cas – 29 937 morts), la Russie (414 328 cas – 4 849 morts), le Royaume-Uni (277 736 cas-39 127 morts), l’Espagne (239 638 cas-27 127 morts), et l’Italie (233 197 cas – 33 415 morts). En France, selon le point de situation quotidien du ministère de la Santé du 1er juin, le coronavirus a contaminé 152 091 personnes confirmés par test PCR et causé 28 833 décès, soit 31 personnes de plus que le jour précédent. Selon l’OMS, la France est le 7e pays du monde le plus touché en nombre de cas et le 5e en terme de mortalité (derrière les USA, le Royaume-Uni, le Brésil et l’Italie). L’épidémie poursuit actuellement sa décrue : 14 288 personnes sont hospitalisées pour une infection COVID-19. En réanimation, le solde reste négatif en réanimation, avec 17 malades de COVID-19 en moins par rapport à hier. 4 régions (Ile de France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France) regroupent toujours 73% des patients hospitalisés en réanimation. “Les résultats sont bons sur le plan sanitaire” a annoncé le Premier ministre Edouard Philippe le 28 mai lors de la présentation de la phase 2 du déconfinement. “Aujourd’hui, tous les indicateurs sont au vert sauf dans deux départements : le Val d’Oise et Mayotte, cela ne veut pas dire que le virus ne circule plus, le virus est encore présent sur tout le territoire mais sa vitesse de circulation est sous contrôle. Nous sommes un peu mieux que là où nous espérions être.” Edouard Philippe a expliqué qu’à partir du 2 juin “la liberté” allait “redevenir la règle”. La règle des 100 km au-delà desquels il est interdit de circuler sans attestation est levée. Il n’y a plus de département ou de région en rouge sur la carte de France du déconfinement. Les bars et restaurants en zone verte vont rouvrir, les terrasses pour les zones orange (notamment en Ile-de-France). Cette phase court jusqu’au 22 juin. D’ici là, le ministre de la Santé Olivier Véran a listé les nouveaux indicateurs épidémiques.

Taux de tests positifs pour recherche de sars-cov-2 – tous âges- en France.

Taux de tests positifs pour recherche de sars-cov-2 – tous âges – en France © Géodes-Santé Publique France

La France est déconfinée mais toujours ende coronavirus depuis le 14 mars puisque le virus circule activement sur tout le territoire et plus uniquement dans certaines régions et villes. Au 1er juin la France compteau coronavirus depuis le début de l’épidémie. Le bilan est de 14 288et 89 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures.(vs 1 609 le 25/05).

Le lundi 1er juin, le solde reste négatif en réanimation, avec 17 malades de COVID-19 en moins par rapport à hier. En Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), on relève 122 hospitalisations, dont 18 en réanimation. Depuis le début de l’épidémie, 101 738 personnes ont été hospitalisées, dont 17 960 en réanimation. 68 440 personnes sont rentrées à domicile. 18 506 personnes sont décédées au sein des établissements hospitaliers. Les données des décès en établissements sociaux et médico-sociaux seront actualisées mardi 02 juin selon Santé Publique France; Selon la carte des départements présentée le 28 mai et en vigueur à partir du 2 juin, les départements de la France sont classés en vert ou orange.

→ En orange figurent l’Ile-de-France, Mayotte et la Guyane.

Carte des zones vertes et orange en France en lien avec la circulation de l’épidémie de coronavirus au 28 mai 2020. © Ministère de la Santé

Lundi 1er juin, 14 288 personnes sont actuellement hospitalisées pour une infection au Covid-19, et 89 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures. Le nombre de patients en réanimation continue de baisser : 1 302 patients lundi 1 juin soit 17 personnes de moins par rapport au jour d’avant.

Dans les établissements de santé, le gouvernement a activé plusieurs plans :

La France applique le plan blanc élargi généralisé (plan de mobilisation interne) depuis le 19 mars, dans tous les établissements de santé (publics et privés), pour mettre en place rapidement des moyens matériel, logistiques et humains indispensables en cas d’afflux de patients dans les établissements hospitaliers. Les consultations et les hospitalisations non urgentes sont déprogrammées.

élargi généralisé (plan de mobilisation interne) depuis le 19 mars, dans tous les établissements de santé (publics et privés), pour mettre en place rapidement des moyens matériel, logistiques et humains indispensables en cas d’afflux de patients dans les établissements hospitaliers. Les consultations et les hospitalisations non urgentes sont déprogrammées. La France a déclenché le plan bleu dans les Ehpad (Etablissement Hébergeant des Personnes Âgées Dépendantes) le 6 mars. Le principe est le même que dans les hôpitaux : le chef d’établissement doit permettre “la mise en oeuvre rapide et cohérente des moyens indispensables pour faire face efficacement à une situation exceptionnelle“. Le plan bleu peut induire notamment “le confinement des résidents, usagers et personnels ; l’évacuation des résidents, usagers et personnels“.

(Etablissement Hébergeant des Personnes Âgées Dépendantes) le Le principe est le même que dans les hôpitaux : le chef d’établissement doit permettre “la mise en oeuvre rapide et cohérente des moyens indispensables pour faire face efficacement à une situation exceptionnelle“. Le plan bleu peut induire notamment “le confinement des résidents, usagers et personnels ; l’évacuation des résidents, usagers et personnels“. La réserve sanitaire et la réserve civique (aide alimentaire d’urgence, garde exceptionnelle d’enfants, lien avec les personnes fragiles isolées, solidarité de proximité) sont aussi mobilisées.

Nombre quotidien de nouvelles admissions en réanimation pour covid-19

Nombre quotidien de nouvelles admissions en réanimation pour covid-19 © Géodes-Santé Publique France

Selon les chiffres communiqués par le gouvernement, consolidés avec l’Agence Santé Publique France et les ARS (Agences régionales de Santé), voici le nombre de personnes hospitalisées en France par région, celles en réanimation et celles qui sont guéries et ont pu rentrer chez elles. Pour l’instant, Santé Publique France ne publie plus le nombre de cas recensés par régions.

Nombre d’hospitalisations et de décès à l’hôpital à cause du coronavirus par régions de France (1 juin 2020) Régions Personnes hospitalisées Réanimations Retours à domicile Décès à l’hôpital Île-de-France 6 139 559 24 835 7 119 Grand Est 2 013 159 10 907 3 424 Auvergne-Rhône-Alpes 1 163 123 7 023 1 675 Hauts-de-France 1 419 123 5 714 1 738 Bourgogne-Franche-Comté 415 34 3 490 1 011 Provence-Alpes-Côte d’Azur 881 77 4 898 898 Occitanie 238 43 2 692 496 Bretagne 196 17 1 143 251 Nouvelle-Aquitaine 299 36 1 928 395 Normandie 335 20 1 476 420 Centre Val-de-Loire 605 37 1 755 509 Pays de la Loire 385 20 1 748 439 Corse 27 5 228 58 Martinique 13 2 85 14 Guadeloupe 13 1 73 16 La Réunion 20 3 119 1 Guyane 30 2 73 1 Mayotte 46 10 244 21 TOTAL 14 237 1 270 68 431 18 486

Les personnes âgées sont très à risque de décès face au coronavirus. Au 1er juin, on compte 10 327 décès dans les établissements sociaux et médico-sociaux et Ehpad (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). Les données des décès en établissements sociaux et médico-sociaux seront actualisées mardi 02 juin selon Santé Publique France. Le nombre de décès chez les résidents a atteint un pic début avril et décroît depuis. Selon les données du gouvernement, il y aurait 74 402 cas dont 37 273 cas confirmés par tests PCR dans plus de 7 000 établissements sociaux et médico-sociaux depuis le début de l’épidémie. Le 21 mai, Santé Publique France indique que la proportion de nouveaux cas, possibles ou confirmés, chez les résidents des Ehpad a encore diminué sur les 14 derniers jours. La létalité chez les résidents des EHPAD était plus élevée dans les régions Corse, Grand Est, Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Centre-Val de Loire. La létalité correspond aux nombres de décès à l’hôpital ou dans l’établissement rapportés aux nombres de cas possibles et confirmés résidant dans les EHPAD.

Le premier décès du coronavirus est survenu à Paris le 14 février, il s’agissait d’un patient chinois de 80 ans. Au 1er juin 2020, 28 833 décès sont liés au COVID 19 en France (31 en plus ces dernières 24 heures) : 18 506 décès dans les hôpitaux et au moins 10 327 décès dans les établissements sociaux et médicosociaux. Les données dans les Ehpad n’ont pas été actualisées depuis vendredi. Le 31 mai, le ministère de la Santé indique que “les données des décès en établissements sociaux et médico-sociaux seront actualisées mardi 02 juin selon Santé Publique France”.

Evolution du nombre de décès par Covid-19 dans les hôpitaux en France (Source : Géodes Santé Publique France). DATE Nombre de nouveaux décès dans les hôpitaux sur la journée Nombre total de décès 15 mars 36 101 16 mars 21 122 17 mars 27 149 18 mars 69 218 19 mars 109 327 20 mars 123 450 21 mars 75 525 22 mars 107 632 23 mars 228 860 24 mars 240 1100 25 mars 288 1388 26 mars 308 1696 27 mars 299 1995 28 mars 319 2314 29 mars 292 2606 30 mars 418 3024 31 mars 499 3523 01 avril 509 4032 02 avril 471 4 503 03 avril 588 5 091 04 avril 441 5 532 05 avril 357 5 889 06 avril 605 6 494 07 avril 597 7 091 08 avril 541 7 632 09 avril 412 8 044 10 avril 554 8 698 11 avril 345 8 943 12 avril 310 9 253 13 avril 335 9 588 14 avril 541 10 129 15 avril 514 10 643 16 avril 417 11 060 17 avril 418 11 478 18 avril 364 11 842 19 avril 227 12 069 20 avril 444 12 513 21 avril 387 12 900 22 avril 336 13 236 23 avril 311 13 547 24 avril 305 13 852 25 avril 198 14 050 26 avril 152 14 202 27 avril 295 14 497 28 avril 313 14 810 29 avril 243 15 053 30 avril 191 15 244 1er mai 125 15 369 2 mai 118 15 487 3 mai 96 15 583 4 mai 243 15 826 5 mai 234 16 060 6 mai 177 16 237 7 mai 149 16 386 8 mai 118 16 497 9 mai 76 16 573 10 mai 70 16 642 11 mai 178 16 820 12 mai 183 17 003 13 mai 98 17 101 14 mai 123 17 224 15 mai 104 17 342 16 mai 96 17 412 17 mai 54 17 466 18 mai 123 17 589 19 mai 125 17 714 20 mai 98 17 812 21 mai 58 17 870 22 mai 74 17 944 23 mai 43 17 987 24 mai 35 18 022 25 mai 90 18 112 26 mai 83 18 195 27 mai 65 18 260 28 mai 66 18 326 29 mai 61 18 387 30 mai 57 18 444 31 mai 31 18 475 1 juin 31 18 506

La France est déconfinée depuis le 11 mai 2020 (le confinement avait été instauré le 17 mars en France). Après une première phase de confinement étalée jusqu’au 2 juin basée sur un découpage de la France en départements rouges et verts, le Premier ministre Edouard Philippe a présenté la phase 2 du déconfinement le 28 mai. Cette phase court du 2 juin au 22 juin. La carte est désormais verte et orange. Seule l’Ile-de-France, Mayotte et la Guyane sont orange puisque les indicateurs épidémiques ne sont pas tous revenus au vert.

Carte des zones vertes et orange en France au 28 mai 2020. © Ministère de la Santé

Quatre indicateurs sont désormais suivis :

l’incidence (nombre de personnes infectées sur une semaine sur 100 000 habitants),

le taux de positivité des tests PCR ,

, le R0 (il est aujourd’hui à 0,77 en France )

(il est aujourd’hui à ) et le taux d’occupation des réanimations (qui reflète la saturation des hôpitaux).

Sur la nouvelle carte, les départements en orange sont ceux pour lesquels il y a deux indicateurs sur les quatre au-dessus du seuil de vigilance. Il s’agit de l’Ile-de-France, la Guyane et Mayotte. En Ile-de-France, la vigilance est justifiée, a indiqué Olivier Véran le 28 mai à cause du taux d’incidence de l’épidémie élevé et d’un taux de patients encore élevé en réanimation.

A partir du 2 juin :

→ En zones vertes : la réouverture des lycées, des collèges (pour toutes les classes), des cafés, bars, restaurants, des villages vacances, des campings, des lacs, monuments, plans d’eau, plage, des salles de spectacle, des théâtres (à partir du 22 juin dans les zones orange), des gymnases, piscines, salles de sport dans les zones vertes (à partir du 22 juin dans les zones orange), .

→ En zones orange : le 2 juin, réouverture des écoles primaires et maternelles, des collèges pour les classes de 6e et 5e en priorité le 2 juin, des lycées professionnels en priorité mais tous les élèves ne seront pas accueillis, des cafés, bars et restaurants mais uniquement en terrasse

→ Dans toutes les zones, restent interdits jusqu’au 21 juin : les rassemblements de plus de 10 personnes dans l’espace public, les sports collectifs et de contact, les discothèques, les salles de jeux, les stades et hippodromes. “Nous savons que le virus est particulièrement virulent dans les grands rassemblements et les milieux fermés. Tout ceci justifie que nous restions très vigilants” a argué Edouard Philippe.

© Ministère de la Santé

Comme il n’y a ni vaccin, ni médicament efficace contre le coronavirus, le meilleur moyen de s’en protéger – surtout depuis le déconfinement- est l’application de mesures barrière : respect de la distanciation physique minimale d’un mètre, réduction du nombre de nos contacts doivent être respectés par tous. Les personnes âgées ou atteintes de pathologies chroniques (atteintes respiratoire, cardiaque, obésité, diabète…) considérées comme des facteurs de risque de développer une forme grave de la maladie sont appelées à la plus grande prudence tant que le virus circule.

Si au début, on ne parlait que de fièvre, toux sèche, rhume, état grippal et de fatigue, les symptômes de l’infection par le coronavirus ont évolué. On sait désormais que le virus peut avoir des effets sur la peau, la sphère digestive et même le cerveau. Dès les premiers signes évocateurs de la maladie COVID-19, consultez votre médecin traitant ou un médecin de permanence afin qu’il puisse vous prescrire un test de recherche du virus (PCR) et respectez scrupuleusement l’isolement. “Les capacités de tests virologiques pour rechercher le virus de la maladie COVID-19 sont disponibles sur tout le territoire. Tout est fait pour tester rapidement, tracer les personnes contacts, isoler les porteurs du virus et mettre en quatorzaine leurs personnes contacts, prendre en charge de façon optimale les personnes malades” rappelle le ministère de la Santé dans le communiqué du 11 mai.

Si vous présentez des symptômes (toux, fièvre, mal de tête) : éviter les contacts, rester à domicile, prenez du paracétamol si besoin, appeler un médecin pour prendre rendez-vous dans l’éventualité qu’il vous fasse passer un test de dépistage.

éviter les contacts, rester à domicile, prenez du paracétamol si besoin, appeler un médecin pour prendre rendez-vous dans l’éventualité qu’il vous fasse passer un test de dépistage. Appeler le 15 en cas de difficultés respiratoires : “Si cette toux et cette fièvre s’accompagnent d’une gêne respiratoire qui devient permanente avec souffle court, difficulté à inspirer et à expirer, d’une aggravation importante de la toux, cela peut signifier une évolution de la maladie sous la forme d’une pneumopathie. Il s’agit alors d’une urgence respiratoire potentielle et comme dans tous les cas d’urgence, il faut alors appeler le 15 qui prendra les meilleures dispositions pour répondre à la situation”, prévient le Dr Patrick Aubé, médecin généraliste.

Le coronavirus Sars-CoV-2 poursuit son extension dans le monde. La pandémie a infecté plus de 6,27 millions de personnes dans le monde (selon l’Université CSSE Johns Hopkins) et fait 375 683 morts. 188 pays et territoires sont touchés (sur les 198 pays comptabilisés dans le monde). Il y a une forte augmentation des cas aux Etats-Unis qui demeure le premier pays le plus touché avec 1,81 millions de cas de Covid-19 et 105 147 morts.

Courbe du nombre de nouveaux cas de Covid-19 par jour dans le monde entre le 22 janvier et le 23 mai 2020.

Courbe du nombre de nouveaux cas de coronavirus par jour dans le monde © Université John Hopkins

Une carte interactive montrant l’évolution de l’épidémie de coronavirus dans le monde en temps réel a été mise au point par l’éditeur de cartographie en ligne HERE Technologies. Basée sur des données du Center for Systems Science and Engineering (CSSE) de l’Université Johns Hopkins et de DXY, cette carte permet de suivre la progression du nombre de personnes infectées rapportées par les agences gouvernementales, ainsi que le nombre de décès.

NOMBRE DE MORTS DU CORONAVIRUS DANS LES 30 PAYS LES PLUS TOUCHES. Mardi 2 juin à 10h24. PAYS NOMBRE DE MORTS Etats-Unis 105 147 Royaume-Uni 39 127 Italie 33 475 Brésil 29 937 France 28 833 Espagne 27 127 Mexique 10 167 Belgique 9 486 Allemagne 8 557 Iran 7 878 Canada 7 404 Pays-Bas 5 981 Inde 5 610 Russie 4 849 Chine 4 638 Pérou 4 634 Turquie 4 563 Suède 4 403 Equateur 3 394 Suisse 1 920 Irlande 1 650 Indonésie 1 641 Pakistan 1 621 Portugal 1 424 Roumanie 1 279 Chili 1 113 Pologne 1 074 Egypte 1 005 Philippine 960 Japon 899 Autres 15 887 TOTAL 375 683

Sources : Université John Hopkins, WHO, CDC, ECDC, NHC and DXY.

NOMBRE DE CAS CONFIRMÉS ET PRÉSUMÉS POSITIFS AU CORONAVIRUS DANS LES 20 PAYS LES PLUS TOUCHÉS. Mardi 2 juin à 10h33

PAYS CAS CONFIRMES DE CORONAVIRUS NOMBRE D’HABITANTS DANS LE PAYS (en millions) Etats-Unis 1 811 277 327,2 Brésil 526 447 211.7 Russie 414 328 144.5 Royaume-Uni 277 736 66 Espagne 239 638 47 Italie 233 197 60,5 Inde 199 343 1 353 France 189 348 67 Allemagne 183 594 83 Pérou 170 039 31.9 Turquie 164 769 83 Iran 154 445 81 Chili 105 158 18.73 Canada 93 288 37.5 Mexique 93 435 126,2 Arabie Saoudite 87 142 33,7 Chine 84 154 1 386 Pakistan 76 398 212,2 Belgique 58 517 11 Qatar 58 433 2.78 Autres pays 1 052 716 TOTAL 6 273 402

> Voir le nombre de cas dans d’autres pays

Sources : Université John Hopkins, WHO, CDC, ECDC, NHC and DXY.

Le 7 mai, lors de la présentation du plan de déconfinement, le Premier ministre a indiqué que la circulation en dehors ou en provenance de l’espace européen restait interdite. Une réévaluation sera opérée au niveau européen le 15 juin a-t-il confirmé le 28 mai lors de la présentation de la phase 2 du déconfinement tout en annonçant : “À l’intérieur de l’Europe, l’épidémie ralentit : la France sera favorable à une réouverture des frontières intérieures de l’Europe à compter du 15 juin si la situation sanitaire le permet, sans quatorzaine pour les voyageurs en provenance de pays européens” Le président de la République avait annoncé le 16 mars la fermeture des frontières de l’Europe et de l’espace Schengen. A l’approche des vacances d’été, le gouvernement a annoncé la levée de l’interdiction de circuler à plus de 100 km sans motif impérieux : “À compter du 2 juin, il est mis fin à l’interdiction de déplacement de plus de 100km de chez soi. Cela ne doit pas pour autant amener à relâcher l’attention : moins on circule, moins le virus se propage” a détaillé le Premier ministre.

Trois semaines après la levée du confinement, les courbes des nouveaux cas et des nouveaux décès sont encourageantes dans le pays. 178 nouvelles contaminations et 60 nouveaux décès ces dernières 24 heures ont été enregistrés en Italie, indique la Protection civile italienne. En revanche, le nombre de patients hospitalisés en soins intensifs continue de diminuer : 424 ce lundi 1er juin contre 435 la veille. Depuis le 21 février, l’épidémie a tué 33 340 personnes dans la péninsule, faisant de l’Italie le troisième pays le plus touché, derrière les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Selon la situation sanitaire, le pays doit rouvrir ses frontières le 3 juin et annulera la quarantaine obligatoire des étrangers de l’UE. Les musées, les lieux culturels et les bibliothèques peuvent rouvrir également, quant aux bars et aux restaurants, leur réouverture est fixée à partir du 2 juin. A Venise, les gondoles sont depuis lundi 18 mai de nouveau autorisées à naviguer sur le Grand Canal. Des mesures de distanciation physique doivent toutefois être respectées à bord de la gondole. En revanche, les écoles resteront fermées jusqu’en septembre. La région a engagé une campagne de tests sérologiques dont le but est d’avoir une estimation du nombre de personnes touchées par le coronavirus depuis le début de la pandémie et de cartographier la propagation de l’infection. Le pays a été confiné le lundi 9 mars. Le pic de l’épidémie aurait été atteint le 5 avril. Le directeur général de la Santé en France, Jérôme Salomon avait indiqué le 11 avril que le pays “entame une lente, très lente régression de l’épidémie”.

L’Espagne n’enregistre ce lundi 1er juin pas de nouveaux décès liés au Covid-19, ce qui laisse le bilan inchangé à 27 127 morts. L’état d’alerte limitant la circulation en Espagne est prolongé une dernière fois jusqu’au 21 juin a annoncé le chef du gouvernement espagnol le 31 mai. Les Espagnols espéraient pouvoir sortir de leur province le 7 juin. La date est donc reportée de 15 jours. Pedro Sanchez souligne une sortie des étapes du déconfinement pour le 1er juillet “s’il n’y a pas de changement dans l’évolution de l’épidémie“. Le port du masque est obligatoire dans tous les lieux publics (rues, commerces…) pour toutes les personnes âgées de plus de 6 ans, qui ne peuvent respecter une distanciation physique avec autrui au-moins de 2 mètres. Par ailleurs, l’Espagne a décidé de mettre en quatorzaine toute personne de l’étranger arrivant sur son territoire, depuis vendredi 15 mai. Ces personnes placées à l’isolement ne seront autorisées à sortir que pour acheter des produits de première nécessité ou se faire soigner, et ce toujours en portant un masque. Les commerces et les terrasses ont rouvert dans le pays. A Madrid et Barcelone, les terrasses et espaces verts ont également rouvert. L’Espagne reste l’un des pays les plus touchés au monde par la pandémie. Le 26 avril, les Espagnols ont été autorisés à sortir de chez eux pour se promener une heure avec un adulte pour les enfants et, depuis samedi 2 mai, avec l’autorisation pour les plus de 14 ans de faire du sport individuellement ou se promener sous conditions strictes. Les écoles sont fermées jusqu’en septembre.

Une vingtaine de nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été recensés en Chine continentale, portant à 84.150 le nombre total de cas dans le pays. Aucun nouveau décès n’a été signalé au cours des dernières vingt-quatre heures, a indiqué la Commission nationale de la santé dans son point quotidien. Le coronavirus a causé 4.638 morts dans le pays. Apparu en Chine en décembre 2019 sur un marché locale de Wuhan, le coronavirus y a fait de nombreuses victimes. Les autorités ont décidé de tester massivement durant plusieurs jours pour éviter la propagation du virus.

Autres actualités liées au coronavirus :

DATES CLÉS DE L’ÉPIDÉMIE Le 31 décembre 2019, l’Organisation mondiale de la Santé en Chine est informée de plusieurs cas de pneumonies dans la ville de Wuhan. 44 personnes sont infectées entre cette date et le 3 janvier 2020.

l’Organisation mondiale de la Santé en Chine est informée de plusieurs cas de pneumonies dans la ville de Wuhan. 44 personnes sont infectées entre cette date et le 3 janvier 2020. Le 7 janvier 2020, les autorités chinoises identifient un “nouveau type de coronavirus”.

les autorités chinoises identifient un “nouveau type de coronavirus”. Le 13 janvier, un cas importé est recensé en Thaïlande.

un cas importé est recensé en Thaïlande. Le 15 janvier , le virus cause la mort d’ une première personne à Wuhan , un homme de 69 ans.

, le virus cause la mort d’ , un homme de 69 ans. Le 23 janvier, trois villes chinoises dont Wuhan sont placées en quarantaine.

trois villes chinoises dont Wuhan sont placées en quarantaine. Le 25 janvier, trois personnes contaminées sont recensées en France , deux à Paris et une Bordeaux. Ce sont les premiers cas enregistrés sur le continent européen.

, deux à Paris et une Bordeaux. Ce sont les premiers cas enregistrés sur le continent européen. Le 30 janvier, l’Organisation mondiale de la Santé décrète l’urgence de santé mondiale . Cette mesure n’avait été décrétée que 5 fois depuis sa création (pour Ebola (deux fois), la grippe H1N1, Zika et la poliomyélite).

l’Organisation mondiale de la Santé . Cette mesure n’avait été décrétée que 5 fois depuis sa création (pour Ebola (deux fois), la grippe H1N1, Zika et la poliomyélite). Le 23 février, la France déclenche le plan ORSAN, un dispositif exceptionnel d’organisation des soins.

la France déclenche le plan ORSAN, un dispositif exceptionnel d’organisation des soins. Le 28 février, la France passe en stade 2 de l’épidémie.

la France passe en stade 2 de l’épidémie. Le 11 mars, l’OMS classifie de pandémie la diffusion de la maladie à coronavirus Covid-19 dans le monde.

l’OMS classifie de la diffusion de la maladie à coronavirus Covid-19 dans le monde. Le 12 mars , le président de la République Emmanuel Macron annonce la fermeture nationale des crèches et établissements scolaires de France à compter du 16 mars et “jusqu’à nouvel ordre”.

, le président de la République Emmanuel Macron annonce la fermeture nationale des crèches et établissements scolaires de France à compter du 16 mars et “jusqu’à nouvel ordre”. Le 13 mars , l’OMS désigne désormais l’Europe comme épicentre.

, l’OMS désigne désormais l’Europe comme épicentre. Le 14 mars , la France passe au stade 3 de l’épidémie.

, la France passe au de l’épidémie. Le 16 mars, l’Europe ferme ses frontières ainsi que celles de l’espace Schengen. La France met en place un dispositif de confinement interdisant les déplacements.

l’Europe ferme ses frontières ainsi que celles de l’espace Schengen. La France met en place un dispositif de confinement interdisant les déplacements. Le 18 mars le premier transfert de patients Covid-19 en France est réalisé grâce à l’Armée, par voie terrestre et aérienne.

le premier transfert de patients Covid-19 en France est réalisé grâce à l’Armée, par voie terrestre et aérienne. Le 20 mars , plusieurs villes françaises, dont Nice, Montpellier, Perpignan, Arras… imposent un couvre-feu le soir et la nuit.

, plusieurs villes françaises, dont Nice, Montpellier, Perpignan, Arras… imposent un le soir et la nuit. Le 26 mars , un premier cas jeune meurt en France, une adolescente de 16 ans, en Ile-de-France originaire de Morsang-sur-Orge.

, un premier cas jeune meurt en France, une adolescente de 16 ans, en Ile-de-France originaire de Morsang-sur-Orge. Le 27 mars, le confinement de la population française est renouvelé jusqu’au 15 avril.

le confinement de la population française est renouvelé jusqu’au 15 avril. Le 2 avril, le million de cas de coronavirus dans le monde est dépassé, et plus de 51.000 morts, selon le décompte de l’hôpital américain de référence Johns-Hopkins.

le de coronavirus dans le monde est dépassé, et plus de 51.000 morts, selon le décompte de l’hôpital américain de référence Johns-Hopkins. Le 13 avril, Emmanuel Macron annonce le prolongement du confinement jusqu’au 11 mai.

Emmanuel Macron annonce le prolongement du confinement jusqu’au 11 mai. Le 15 avril, le cap des 2 millions de cas de coronavirus dans le monde est franchi, et près de 129 000 décès, selon les chiffres données par l’hôpital américain de référence Johns-Hopkins.

le cap des de coronavirus dans le monde est franchi, et près de 129 000 décès, selon les chiffres données par l’hôpital américain de référence Johns-Hopkins. Le 27 avril, 3 millions de cas de coronavirus sont répertoriés dans le monde, et plus de 208 000 décès, selon les chiffres données par l’hôpital américain de référence Johns-Hopkins.

de coronavirus sont répertoriés dans le monde, et plus de 208 000 décès, selon les chiffres données par l’hôpital américain de référence Johns-Hopkins. Le 28 avril, le gouvernement français présente son plan de déconfinement valable à partir du 11 mai.

le gouvernement français présente son plan de déconfinement valable à partir du 11 mai. Le 11 mai, la France commence son déconfinement.

la France commence son déconfinement. Le 21 mai, 5 millions de cas de coronavirus sont répertoriés dans le monde, et plus de 329 800 décès, selon les chiffres données par l’hôpital américain de référence Johns-Hopkins.

de coronavirus sont répertoriés dans le monde, et plus de 329 800 décès, selon les chiffres données par l’hôpital américain de référence Johns-Hopkins. Le 28 mai, le Premier ministre Edouard Philippe annonce les mesures de la phase 2 du déconfinement en France en vigueur du 2 au 22 juin.

le Premier ministre Edouard Philippe annonce les mesures de la phase 2 du déconfinement en France en vigueur du 2 au 22 juin. Le 31 mai, 6 millions de cas de coronavirus sont répertoriés dans le monde, et plus de 369 244 décès, selon les chiffres données par l’hôpital américain de référence Johns-Hopkins.

Cet article est mis à jour quotidiennement par Aurélie Blaize, Anaïs Thiébaux et Samantha Pagès.