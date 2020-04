Les masques FFP2 à valve sont-ils protecteurs pour celui qui est en face, autant que pour celui qui le porte ? Explications.

Et si les masques à valve, dits FFP2, n’étaient protecteurs que pour celui qui les porte, et pas pour celui qui est en face ? En d’autres termes, certains s’inquiètent de savoir si la valve ne rejetterait pas le virus vers l’extérieur du masque. En cette période d’épidémie de coronavirus, la question des masques est cruciale. Sur son site internet, l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) répond à la question.

D’abord, rappelons que FFP signifie : filtering facepiece, soit en français « pièce faciale filtrante ». Il en existe trois types, qui selon le numéro ne filtrent pas avec la même intensité : les FFP1 filtrent au minimum 80% des aérosols, les FFP2 filtrent au 94% et les FFP3 filtrent au moins 99% des aérosols. Cela signifie que la fuite vers l’intérieur est selon les cas inférieure à 22%, 8% et 2%. Mais qu’en est-il du fonctionnement de la valve ?

Inspirez, expirez

Les masques FFP2 à valve sont conçus pour être plus agréables à porter car plus respirables. Quand vous inspirez, la valve est fermée pour filtrer ce qui vient de l’extérieur, et elle s’ouvre lorsque vous expirez. En théorie, les masques sont plutôt faits pour être portés par des personnes non atteintes. Mais si le porteur du masque est contaminé par le Covid-19 (en ayant des symptômes ou en étant porteur sain, peu importe) l’air qui se dégage de la soupape du masque est effectivement porteur du virus. Et donc dangereux pour la personne en face.

Mais porter un masque n’exonère pas des gestes barrières ! Equipé ou non d’un masque il faut garder la distance de sécurité d’un mètre minimum, et dans l’idéal la pousser à 2 mètres. Cela dit, les masques FFP2 à valve sont théoriquement réservés aux soignants et ne seront pas disponibles pour le grand public.

