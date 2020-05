Devant l’avancée du Coronavirus (Covid-19) qui continue d’étendre ses racines en Côte d’Ivoire, la présidente de l’Organisation des femmes du FPI (OFFPI), Marie-Odette Lorougnon par ailleurs vice-présidente du parti affirme que sa délégation a été refoulée à l’école des sourds-muets de Yopougon le mardi 19 mai 2020. Alors qu’elles y étaient pour faire des dons à la faveur du Coronavirus.

Qu’est ce qui a pu bien se passer à l’école des sourds-muets de Yopougon le mardi 19 mai 2020 entre l’OFFPI et le ministère de l’Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité, dirigé par Gilbert Kafana Koné ? En effet, depuis l’annonce du premier malade porteur du Coronavirus identifié en Côte d’Ivoire le mardi 11 mars 2020 par le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique Aka Aouélé, chaque parti politique ou groupement social fait des dons en vue de soutenir et sensibiliser la population sur la propagation de la pandémie mortelle.

C’est dans ce sens que Marie-Odette Lorougnon, présidente de l’OFFPI, proche de Gbagbo était à la tête d’une forte délégation en vue de faire des dons à l’école des sourds-muets de Yopougon le mardi 19 mai. Mais contre toute attente, l’ex-député d’Attécoubé explique dans une vidéo qu’elles ont été refoulées avec leurs dons par l’école. Elle prétend que la direction de l’école a demandé des autorisations de la hiérarchie.

Kafana Koné refuse le don du FPI à l’école des sourds-muets de Yopougon

« Nous sommes dans une école, dans une institution Ivoirienne. Devant cette pandémie on a pensé que chaque bonne volonté, y compris les partis politiques pouvaient passer dans des institutions vulnérables qui sont même délaissées par l’Etat. Nous avons cru qu’on pouvait passer pour voir la situation de nos enfants et faire des dons à ceux qui dirigent l’institution pour pouvoir aider nos enfants et nos petits-enfants », a expliqué Odette Lorougnon (vidéo à voir en cliquant sur ce lien).

« Nous arrivons donc dans cette institution, on nous dit qu’ils ont pensé que c’était une ONG et qu’ils n’ont pas pensé que c’était un parti politique. Surtout un parti politique comme le FPI. Donc ils ont appelé de hiérarchie en hiérarchie. Je crois qu’il a été décidé que le Front populaire Ivoirien ne doit pas faire de dons dans une quelconque école sans écrire à une hiérarchie. On n’est plus dans un Etat de droit ; nous sommes dans un Etat de gestapo et nous ne pouvons pas suivre ce rythme. Donc nous partons avec nos dons, le jour où ils auront besoin de nous, nous reviendrons. Parce que ce sont des jeunes Ivoiriens, des bébés Ivoiriens qui sont malades qui sont ici. Nous reviendrons quand ils nous solliciteront », a-t-elle laissé entendre.

Du côté du ministère de l’Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité, c’est le silence. Une source proche du ministre Kafana Koné, par ailleurs maire (RHDP) de Yopougon, a fait, toutefois, savoir que la décision des responsables de l’école, de ne pas recevoir le don, n’obéit pas à une décision prescrite. « L’école des sourds-muets reçoit habituellement des dons, sans pour autant, solliciter une autorisation écrite de la hiérarchie. Pourquoi cela devrait être le cas pour ce don ? », a déclaré ce proche de Kafana Koné.

