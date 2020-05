Les horaires de travail de la Fonction Publique en Côte d’Ivoire rétablis. En application des mesures arrêtées par le Conseil national de sécurité, au cours de sa réunion du jeudi 14 mai 2020, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (COVID-19), les dispositions initialement arrêtées dans le communiqué n°522/MFP/DGFP du 25 mars 2020 sont modifiées comme suit :

1-Les horaires de travail sont rétablis conformément au décret n°2021-04 du 11 janvier 2010 instituant le système de la journée continue dans les Administrations de l’Etat, les Etablissements publics nationaux et les collectivités locales, à compter du lundi 18 mai 2020

A lire aussi : Côte d’Ivoire : Les magouilles à la Fonction publique éclatent au grand jour

– Matin : de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes

– Après-midi : de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes

Téléchargez gratuitement l’Application Afriksoir sur Playstore et ne ratez rien de l’actualité ivoirienne et africaine https://bit.ly/2W5gRFO

2-Pendant toute la durée de la crise de coronavirus, les services doivent être organisés pour tenir compte des mesures barrières arrêtées par le Gouvernement, notamment le lavage régulier des mains à l’eau et au savon ou leur désinfection avec une solution hydroalcoolique, le port obligatoire du masque et la distanciation physique d’au moins un mètre entre les agents dans un bureau. Chaque ministère reste responsable de la bonne organisation et de la continuité du service public dans son secteur d’activités.

Fait à Abidjan, le 15 mai 2020

Le Ministre

Général Issa COULIBALY

horaires Fonction Publique Ivoire

<a href=”https://www.afriksoir.net/cote-divoire-fonction-publique-horaires-travail-retablis/”Afriksoir

L’article Coronavirus Côte d’Ivoire : Voici les nouveaux anciens horaires de travail à la Fonction publique est apparu en premier sur Snap221.info.