Le Directeur général de Dakar Dem Dikk, Me Moussa Diop, se dit prêt à arrêter son réseau de bus, si l’épidémie Coronavirus persiste au Sénégal. Pour le moment, il mise sur la la sensibilisation et l’hygiène dans les bus.

« On va donc s’équiper pour ça »

« Si l’affaire est grave, j’arrête le réseau tout de suite. Mais pour le moment, on n’en est pas là. On est à la sensibilisation et l’hygiène dans les bus. Il y aura des jeunes à l’entrée du bus qui demanderont à tout passager de se désinfecter les mains. Parce que le vecteur le plus grave, c’est la barre de fer à laquelle tout le monde s’appuie en passant. Il suffit de toucher la barre et de toucher ensuite le nez, si jamais le virus est présent, vous êtes contaminé. On va donc s’équiper pour ça », a-t-il confié à seneweb.

Pour rappel, un deuxième cas de coronavirus a été confirmé ce mardi 3 mars dans l’après-midi. Il s’agit d’un ressortissant français âgé de 80 ans. Ce nouveau patient arrivé au Sénégal ce vendredi, a été pris en charge et placé en quarantaine à l’hôpital Fann. L’état de santé des deux malades ne suscite pour l’heure pas d’inquiétude.