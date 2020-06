L’Afrique recense ce vendredi 26 juin 347 836 cas confirmés du nouveau coronavirus contre 335 791 la veille, soit 12 045 nouvelles contaminations. La pandémie qui a déjà fait 9 070 victimes continue sa propagation sur le continent. Voici le résumé chiffré de la situation sur le continent.



President CyrilRamaphosa , in his capacity as the Chairperson of the _AfricanUnion (AU), participating in a virtual Extraordinary #ChinaAfrica Solidarity Summit against #Covid-19 co-hosted by the Forum for China-Africa Cooperation (FOCAC) and the AU. pic.twitter.com/QzfebgzGe7

— Presidency | South Africa ?￰゚ヌᆭ (@PresidencyZA) June 17, 2020