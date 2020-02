L’organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé mercredi un appel de fonds de 613 millions d’euros. Ce, pour combattre ces prochains mois l’épidémie coronavirus.

Le coronavirus a émergé à Wuhan – en fin décembre – dans la période d’intenses circulations de personnes et de marchandises qu’est le Nouvel An Chinois. Wuhan est la deuxième plus grande ville au centre de la Chine, après Chongqing.

Bilan macabre…

Parti de la ville chinoise de Wuhan, l’épidémie se propage toujours. Ce jeudi 6 février, on comptait 563 morts en Chine. Chaque jour, partout dans le monde, des cas de contamination sont découverts. L’inquiétude grandit.

Rapatriement

Plusieurs pays ont rapatrié leurs ressortissants vivant en Chine. C’est le cas de la France avec un second avion qui a atterri dimanche dernier. 667 personnes ont aussi rejoint leur pays d’origine. Au Sénégal, le Président de la République a affiché sa compassion à l’endroit des 13 étudiants résidant à Wuhan. Un soutien financier leur a été envoyé. Toutefois, Macky Sall regrette de ne pouvoir les rapatrier. Faute de moyens « logistique tout à fait hors de portée du Sénégal« .