Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait le point sur la situation actuelle du pays concernant l’épidémie du coronavirus. Sur 810 tests effectués ce dimanche 3 mai 2020, 67 sont revenus positifs.

Il s’agit de 62 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de 5 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers ont été détecté à Touba (2), Yoff (1), Diamniadio (1) et Thiès (1). A noter que les 4 cas graves enregistrés hier (samedi) sont toujours en réanimation et actuellement pris en charge dans les services de réanimation de l’hôpital Fann et de l’hôpital Principal de Dakar.

Ce dimanche, seulement 4 cas ont été déclarés guéris. À ce jour, le Sénégal compte 1182 cas répertoriés positifs dont 372 guéris, 9 décès, 1 évacué (finalement décédé en France) et 800 patients sous traitement.

