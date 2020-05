Dans un entretien accordé au journal L’Observateur, Mamadou Koné, est revenu sur les galères que le leader vocal des « Faramarenes », Wally Seck et son staff du « Raam Daan », traversent depuis l’apparition du coronavirus au Sénégal.

In extenso, les extraits de l’entretien en question :

« Nous avons perdu des contrats de 326 millions et 120 millions Fcfa de recettes entre mars et avril. En termes de contrats annulés, nous avions 7 grandes dates. Le 04 Avril à New York , le 11 Mai avec l’anniversaire de Wally, le 26 Avril à Diourbel, le 30 Mai au Grand Théâtre, le 06 juin au Maroc, le 13 en Espagne, le 07 juillet, nous devions nous produire au Grand Théâtre et le 07 au Khombole.

Cela n’a rien à voir avec les recettes du week-end qui s’élèvent à 15 millions après nos prestations des différentes boites de nuit. Le vendredi, nous étions au Barra Mundi, le samedi au Penc-mi et le dimanche au Vogue. Ce qui revient a 60 millions de Fcfa. Imaginez ce qui se passera si la pandémie continue à sévir sous nos cieux. De ces somme, une fois les charges salariales du groupe déduites, il reste 140 800 000 Fcfa pour l’artiste.

En cette période où tout est à l’arrêt, inutile de dire que c’est difficile de s’en sortir. Le chef de l’Etat a demandé que les salaires soient payés à hauteur de 70%. Ce que nous avons fait durant les 2 mois sur fonds propres. Tout le monde sait qu’au Senegal, nous n’avons malheureusement pas une industrie musicale qui nous permet de venir à bout de certaines difficultés.

Il est clair que les mois à venir, nous ne pourrons plus payer les salaires. Ce budget prévisionnel ne concerne que ceux qui ont des contrats en bonne et due forme à « Faramarene Music »…. La question du statut de l’artiste est toujours en suspens, ce qui cause d’énormes problèmes. Une fois à la retraite, ils se retrouvent sans toit incapables de joindre les deux bouts ».

Article publié par Sanslimites

L’article Coronavirus et showbizz : Les grosses sommes d’argents perdues par Wally Seck révélées est apparu en premier sur Snap221.info.