Une cuve de Total (illustration). — Frank Perry AFP/Archives

Hutchinson, filiale du groupe Total, veut supprimer 800 à 1.000 postes en France via un plan de départs volontaires « compte tenu de la situation actuelle dans l’automobile et l’aéronautique », a-t-on appris vendredi auprès de la direction et de la CFDT qui a dénoncé « un plan social déguisé ». En France, le groupe compte environ 8.500 salariés permanents, a précisé un responsable du syndicat.

« Il n’y aura aucun licenciement », a souligné la direction de cette filiale de Total spécialisée dans la transformation des élastomères, notamment pour l’étanchéité des carrosseries. Au total, Hutchinson souhaite supprimer « près de 3.000 postes » dans le monde, selon la CFDT. « En France, ce sont 1.000 personnes qui pourraient être concernées par des départs volontaires », ajoute le syndicat dans un communiqué.

La CFDT veut une expertise sur la situation de l’entreprise

La CFDT estime que « les pertes d’emplois des activités automobile et aéronautique pourraient avoisiner 20 % de l’effectif global » de Hutchinson. Le syndicat réclame « en urgence la réalisation d’une expertise afin d’établir un état des lieux de la situation réelle de l’emploi ». Cette expertise « doit être accompagnée d’une visibilité claire de la stratégie industrielle de Hutchinson », exige la CFDT, qui prévient qu’elle « ne signera pas de chèque en blanc dans un plan social déguisé à travers des ruptures conventionnelles collectives ».

« La direction noircit le tableau jusqu’en 2023, voire 2025. On ne peut pas négocier des suppressions d’emplois sans avoir une vision de l’avenir du groupe et de la stratégie industrielle à venir » et « on veut garder notre outil industriel en France », a déclaré Farid Meslati, coordinateur CFDT. Comptant au total 40.000 salariés dans 25 pays, Hutchinson a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’euros, selon son site Internet.

Une faute ? 0 partage

20Minutes

L’article Coronavirus : Hutchinson, filiale de Total, veut supprimer 800 à 1.000 postes en France est apparu en premier sur Snap221.info.