BEIJING, 1er février – Les autorités chinoises ont resserré les mesures pour lutter contre la nouvelle épidémie de coronavirus alors qu’un nombre croissant de personnes prennent la route et retournent au travail après les vacances de la Fête du Printemps.

Un membre du personnel désinfecte une voiture dans une station de péage autoroutière à Wanzhou, dans la municipalité de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, le 30 janvier 2020. (Xinhua / Wang Quanchao)

Les gares, les aéroports et les autoroutes se sont tous joints à la campagne pour protéger les passagers et contenir la propagation de l’épidémie tout en assurant une circulation fluide.

Le nombre de passagers devrait augmenter au cours de ce week-end alors que les vacances de la Fête du Printemps se terminent dimanche. La province du Hubei, durement touchée par l’épidémie de virus, a obtenu l’approbation des autorités centrales pour prolonger encore les vacances. De nombreuses villes ont demandé aux entreprises de reporter leurs opérations commerciales pour juguler l’épidémie.

Fin vendredi, 259 personnes au total étaient décédées et 11 791 cas confirmés de nouvelle infection à coronavirus avaient été signalés dans 31 régions provinciales de Chine.

“Plus de la moitié de ces cas confirmés ont été signalés à Wuhan et dans d’autres parties de la province du Hubei”, a déclaré Zhang Wenhong, qui dirige une équipe médicale de Shanghai pour lutter contre l’épidémie.

Selon Zhang, l’augmentation rapide des cas confirmés au cours des derniers jours était en partie due à un grand nombre d’infections de deuxième et troisième générations du nouveau coronavirus à Wuhan.

Pendant ce temps, certaines des personnes infectées à Wuhan ont pu se rendre dans d’autres parties du Hubei ainsi que dans le Zhejiang, le Henan, Chongqing et d’autres provinces et villes qui ont des contacts étroits avec Wuhan, a déclaré Zhang.

En tant que plaque tournante des transports dans l’ouest de la Chine et ville limitrophe du Hubei, la municipalité de Chongqing a vu une augmentation importante du flux de passagers dans les gares depuis vendredi.

Tous les passagers sont tenus de porter des masques lorsqu’ils empruntent les transports en commun à Chongqing depuis mercredi.

En tant que destination majeure pour les voyageurs de retour, Pékin est maintenant dans une période critique de prévention et de contrôle des épidémies, confrontée à un nombre croissant de cas locaux et à un risque croissant de propagation du virus, a déclaré Pang Xinghuo, directeur adjoint du Centre de Pékin pour la prévention des maladies. et contrôle.

La ville a déjà mis en place un système solide de notification des patients, de transport, de traitement isolé, ainsi que de recherche et de gestion des contacts, a déclaré Pang.

Les autorités douanières ont ordonné la détection de la température à tous les points d’entrée-sortie à Pékin. Tous les passagers entrant ou sortant de la ville doivent remplir des cartes de déclaration de santé et des services médicaux sont fournis aux passagers présentant des symptômes.

Les automobilistes de la province du Shandong (est de la Chine), source de main-d’œuvre pour de nombreuses autres régions de la province, doivent subir une détection de température avant d’entrer sur les autoroutes.

“Ma famille est très favorable au dépistage de la température, car ce n’est pas seulement un comportement responsable pour la santé publique, mais aussi bon pour nous”, a déclaré Zhao Hui, un résident du Zibo du Shandong.

À Fuzhou, capitale de la province du Fujian (est de la Chine), des panneaux d’affichage à LED affichant des signes tels que “La prévention des épidémies est la responsabilité de tous” sont destinés à alerter les conducteurs et les passagers du nouveau coronavirus qui fait rage, et ceux dont la température corporelle est anormale seront envoyés à l’hôpital .

Le trafic de transport de Fuzhou devrait reprendre le 9 février après le retour des entreprises.

Les stations de métro et de chemin de fer et les bus à travers le pays ont également intensifié le nettoyage et la désinfection, chaque wagon devant être désinfecté chaque jour.

Outre les efforts de course contre la montre pour soigner les patients, un approvisionnement suffisant en ressources médicales est également nécessaire pour assurer un voyage sûr aux passagers de retour.

Les autorités de sécurité publique ferroviaire à travers le pays ont distribué plus d’un million de masques faciaux, 280 000 paires de gants de protection et plus de 14 800 ensembles de combinaisons de protection à la police ferroviaire de première ligne en date de jeudi.

Les organes de la sécurité publique ferroviaire à travers le pays ont également acheté un lot de lunettes et de désinfectant pour la police de première ligne.

La province de l’Anhui, dans l’est de la Chine, a également accéléré ses efforts pour garantir l’approvisionnement en ressources d’urgence et les nécessités quotidiennes avant le pic des voyages.

“Les communautés sont la pierre angulaire de la prévention et de la lutte contre les épidémies”, a déclaré Zhao Jigui, directeur adjoint du Bureau municipal des affaires civiles de Pékin.

Pour faire face au pic de voyage à venir, Pékin exige que les voyageurs de retour enregistrent leurs conditions de santé dans leurs communautés résidentielles et renforce les observations médicales pour ceux qui reviennent des zones à haut risque.

“Tant que ce n’est pas un cas confirmé et qu’ils n’ont pas de fièvre, de toux ou d’autres symptômes, les voyageurs de retour devraient être autorisés à entrer dans leur quartier”, a déclaré Zhao. “Mais ils doivent porter des masques et prendre des mesures de protection.”

Zhao a appelé à des efforts concertés pour minimiser la propagation de l’épidémie causée par le flux important de passagers.

“Le but fondamental de la prévention et du contrôle au niveau communautaire est d’assurer la santé et la sécurité des personnes, et le soutien mutuel est la base pour gagner cette guerre de prévention des épidémies”, a déclaré Zhao.