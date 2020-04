Au rythme où se révèlent les cas de patients atteints de Covid-19 au Sénégal, c’est fort à croire qu’il y’a des discordances dans les statistiques du Ministère de la Santé et de l’Action sociale, et celles détenues par certains élus locaux comme le maire de la commune des Parcelles Assainies, Moussa Sy.

Selon Moussa Sy « la situation est grave et qu’il y’a certainement des cas non répertoriés par les services de santé et qui échappent au décompte global ».

A ce jour, l’édile des Parcelles Assainies informe que « la commune a enregistré 16 cas de patients testés positifs et 1 décès dû au Coronavirus »