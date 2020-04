Avec 222 cas positifs depuis le début de l’épidémie du coronavirus, le Sénégal fait partie des pays qui comptent le plus de cas dans la sous-région. Alors qu’il est effectué en moyenne 200 tests par jour, Guy Marius Sagna demande à ce que le Sénégal procède à un dépistage massif pour découvrir un grand nombre de personnes infectées et les prendre en charge le plus rapidement possible.

« Je demande au président Macky Sall de dépister au moins 5 millions de Sénégalais (…) Si le dépistage du coronavirus coûte 50.000 FCFA, avec 100 milliards on dépiste 2 millions de Sénégalais. Les pays qui résistent avec succès au coronavirus sont ceux qui dépistent le plus et qui traitent les infectés de coronavirus au plus tôt. Ce que j’appelle la stratégie des 2T c’est à dire Tester beaucoup Traiter au plus tôt. Par transparence, Macky Sall doit dire aux Sénégalais combien coûte le test au coronavirus. Nous avons le droit de savoir, il a l’obligation de nous informer », dit-il.

Une belle initiative certes, mais quasi-impossible pour le Sénégal. D’ailleurs, le directeur de l’Institut Pasteur, Amadou alpha Sall, trouve cette méthode impossible à faire pour le Sénégal. « Il est important de signaler que dans la stratégie du Sénégal, nous identifions les cas contacts et les suivons. Et cette stratégie correspond à ce que l’on doit faire dans une telle situation. Il ne se justifie pas aujourd’hui un dépistage massif, qui présente des limites importantes compte tenu des capacités qui existent et de la logistique. La situation du Sénégal ne le justifie pas », dit-il.