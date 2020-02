Cette décision a été annoncée lors d’une conférence de presse que le ministre de l’Information, de la Presse et de la Radio et du gouvernement, Eugenio Nze Obiang, a tenue avec la presse après la première réunion du Conseil des ministres de cette année, qui s’est tenue le mardi matin 4 février. au Palais du Peuple de Malabo.

PUBLICITÉ

Le seul point à l’ordre du jour a été le soutien et la solidarité de la République populaire de Chine. Dans ses déclarations, Nze Obiang a informé que la réunion était présidée par le chef de l’Etat, SE Obiang Nguema Mbasogo, avec l’aide du vice-président de la République, chargé de la défense nationale et de la sécurité de l’Etat, Teodoro Nguema Obiang Mangue, de le premier ministre du gouvernement, chargé de la coordination administrative, Francisco Pascual Obama Asue, du deuxième vice-premier ministre, chargé des affaires juridiques et des relations avec le Parlement, Ángel Mesie Mibuy et le troisième vice-premier ministre, chargé des droits de l’homme, Alfonso Nsue Mokuy, ainsi que de tous les membres du gouvernement sur la place.

L’ordre du jour comprenait un point unique, à savoir le soutien et la solidarité avec le gouvernement chinois, au sujet de l’épidémie de coronavirus qui est récemment apparue en République populaire de Chine.

Impacté par la dimension de la tragédie, le chef de l’Etat a décidé de mettre à la disposition de cette ville sœur, la somme de deux millions de dollars pour couvrir les dépenses et autres actes relatifs pour atténuer cette dramatique situation humanitaire. À la suite des déclarations de Nze Obiang, des journalistes lui ont posé des questions connexes sur la raison de la décision du gouvernement.

De même, Eugenio Nze Obiang a souligné que la Chine était un partenaire stratégique pour le développement de la Guinée équatoriale et qu’en dehors de cela, SE Obiang Nguema Mbasogo a toujours soutenu des causes humanitaires telles que le Prix UNESCO de la Guinée équatoriale, les contributions économiques aux États-Unis. pour l’ouragan Katrina, sa contribution pour soutenir la Sierra Leone pour l’épidémie d’Ebola, son soutien à la Chine pour un tremblement de terre, entre autres.

PUBLICITÉ

Concernant les mesures prises par le gouvernement pour contrôler les aéroports pour d’éventuels cas d’entrée de coronavirus dans le pays et certaines rumeurs d’un éventuel cas, le ministre de l’Information a répondu qu’il ne s’agissait que d’une alarme et qu’il a pris les mesures préventives pertinentes.

PUBLICITÉ

Texte et photos: Clemente Ela Ondo Onguene (DGPWIGE)

Bureau d’information et de presse de Guinée équatoriale

Remarque: La reproduction totale ou partielle de cet article ou des images qui l’accompagnent doit se faire, toujours et partout, avec mention de la source de celui-ci (Bureau d’information et de presse de Guinée équatoriale).