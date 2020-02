L’ambassadeur de Chine au Sénégal ne digère pas les rumeurs et les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux à propos du Coronavirus. Zhang Xun a fait face à la presse à Dakar, ce mardi pour dénoncer et inviter les populations à ne pas céder à la terreur. ««Le virus fait peur, mais les rumeurs et la terreur sont pires que le virus», a déclaré le diplomate.

Il ne cache pas son mécontentement et martèle qu’ «il ne faudrait pas céder à la terreur. Car des experts ont révélé que le taux d’infection du virus est modéré et l’organisation mondiale de la santé a révélé que le Coronavirus n’est pas une pandémie, mais plutôt une épidémie».

Déterminé à rétablir la vérité et éclairer l’opinion sénégalaise sur la pneumonie virale, Zhang Xun a expliqué la chine la situation la chine continue de se battre avec ses autorités va surement venir à bout de cette épidémie.

«Des mesures importantes réparties en 5 volets ont été prises par les autorités chinoises depuis le déclenchement de l’épidémie. Enrayer la propagande de l’épidémie, renforcer les moyens et rassembler tous les ressources à travers le pays, accélérer la recherche, publier en temps réel les informations avec l’esprit d’ouverture et de transparence en renforçant la coopération avec la communauté internationale, mais également la limitation des déplacements des chinois pendant la fête du nouvel an sont entre autres mesures qui permettent permis de lutter efficacement contre la propagation de l’épidémie.».

Par ailleurs l’ambassadeur se réjouit des résultats positifs enregistrés dans la lutte contre le Coronavirus qui est selon lui, moins dangereux que les autres épidémies qui secouent le monde, «le taux de mortalité est de 2%. Ce taux est plus faible que celui du syndrome respiratoire aigu sévère (Sras) 10%, celui de la Grippe H1N1 apparu aux Etats Unis 17,4 %, et celui de la grippe MERS 37%. Et son cas d’infection dans le monde représente moins de 1 %.», a souligné M. Xun non sans rappelé que le Coronavirus n’est pas une pandémie, mais plutôt une épidémie.

IGFM