Les autorités ont annoncé dans un communiqué que le pèlerinage, qui devait commencer fin juillet, serait “très limité” et réservé aux résidents saoudiens.

“Cette décision est prise pour garantir que le Hajj est effectué de manière sûre du point de vue de la santé publique tout en observant toutes les mesures préventives et les protocoles de distanciation sociale nécessaire pour protéger les êtres humains contre les risques associés à cette pandémie et conformément aux enseignements de l’Islam et préserver la vie des êtres humains “, indique le communiqué.

Plusieurs pays, dont l’Indonésie, la Malaisie, le Sénégal et Singapour, sont déjà retraités du pèlerinage en raison de la pandémie en cours.

Le hajj est l’une des activités religieuses les plus importantes de l’islam ainsi qu’une source majeure de revenus pour l’Arabie saoudite.

Le pèlerinage annuel dans la ville sainte de La Mecque, organisé toujours avec plus de deux millions de personnes chaque année et près de 2,5 millions de visiteurs en 2019.

Crédit photo: BBC