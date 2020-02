PUBLICITÉ

L’ambassadeur de Chine au Sénégal, Zhang Xun, a adressé un message touchant aux parents des étudiants sénégalais coincés à Wuhan épicentre du coronavirus. «Chers parents, soyez assurés et rassurés Nous prenons soin de vos enfants comme les nôtres et faisons de notre mieux pour garantir leur sécurité», a-t-il déclaré dans un entretien avec Le Soleil.

Le diplomate de l’Empire du milieu à Dakar d’ajouter : «L’épidémie est contrôlable et évitable. Il n’y a pas lieu de paniquer. Chers parents, veuillez ne pas céder à l’inquiétude croissante, à la panique extrême. Le ministre chinois de l’Education a instruit les universités concernées à garantir une bonne prise en charge des étudiants étrangers dans tous les domaines».

