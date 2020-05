C’est le chaos total au Sénégal en bute au coronavirus qui a réveillé les inégalités les plus criardes d’une société en perte de repères. La République a décaissé 1000 milliards pour redresser la situation mais ce butin de guerre contre le covid-19 est aujourd’hui transformé en gâteau national.

A l’heure du Business, tout le monde est branché mais aussi tout le monde est sur le qui-vive ! Car, chacun veut sa part du gâteau. Pas de concession, pas de trucs compliqué, pas de compromis. C’est au nom du coronavirus que ces 1000 milliards ont été décaissés, c’est donc au nom du covid-19 que le partage du gâteau aura lieu.

En lieu sûr ou pas, ça aura lieu dans tous les cas de figure .Politiciens, non politiciens, citoyens, journalistes, ministres, chef d’entreprise ,hôteliers, transporteurs, Patronat. Ça jase de partout et chacun minimise les millions qu’on lui a alloué au nom du coronavirus.

Les secteurs qui n’ont encore rien reçus observent un silence de cimetière en attendant leur déflagration dans les médias. Pendant que le riz et l’huile sème la zizanie dans les banlieues et au niveau des régions de l’intérieur, les 1000 milliards de Force-Covid-19 ressemblent à une bombe dégoupillée et qui peut exploser à tout moment.

Le partage du gâteau des 1000 milliards de FCFA est enclenché au nom du coronavirus. Ceux qui sont en sont bénéficiaires tirent sur tout ce qui bouge. Ceux qui ont reçu des miettes étudient quelle forme de rébellion adopter. Tandis que ceux qui n’auront rien préfèrent se vautrer derrière leur malchance.

De l’argent appartenant à la République, chacun veut sa part sans suer mais en criant à tue-tête jusqu’à ce que l’on vous repère ou que l’on veuille que tu la boucles. Et votre part est assuré. Pendant ce temps, le peuple se meurt sous la psychose d’un coronavirus qui n’a fait qu’aiguiser les inégalités les plus criardes de la société sénégalaise.

Assane SEYE-Senegal7