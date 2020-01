L’Etat du Sénégal est plus que jamais préoccupé par la situation de ses citoyens actuellement en Chine dans ce contexte d’apparition du coronavirus.

En, pour venir en rescousse et soulager les Sénégal vivant au pays du Loleil-Levant, les autorités sénégalaises ont entrepris certaines mesures.

Ici, in extenso, ces mesures que nous partageons avec vous !

Le Sénégal suit de très près l’évolution de la situation sanitaire de nos compatriotes en Chine et plus particulièrement à Wuhan, qui est l’épicentre de l’épidémie du coronavirus qui frappe le pays. A ce jour, aucun compatriote n’a été contaminé.

Notre représentation diplomatique est en alerte et certains étudiants qui ont pu être contactés par le Ministère des Affaires étrangères et des sénégalais de l’Extérieur se disent, en effet, en bonne santé et suivent, à l’instar de toute la population de Wuhan, les mesures préventives édictées par les autorités chinoises pour éviter la propagation du virus.

La mise en quarantaine de la ville de Wuhan a provoqué une ruée de la population vers les grandes surfaces, occasionnant la raréfaction et le renchérissement de certaines denrées de première nécessité. Cette situation engendre un état de stress chez nos compatriotes, dont la quasi-totalité est constituée d’étudiants.

Ainsi, le Ministère des Affaires étrangères et des sénégalais de l’Extérieur, à travers notre mission diplomatique en Chine, évalue la situation et examine les moyens d’envoyer, dans les meilleurs délais, un appui financier à défaut d’un ravitaillement, au besoin, de nos étudiants sur place par les autorités universitaires chinoises.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où la situation ne connaîtrait pas une nette amélioration, des discussions sont engagées avec les autorités chinoises pour étudier la possibilité d’obtenir une autorisation pour un rapatriement de nos étudiants.

Enfin, le Ministère lance un appel à la sérénité tout en précisant qu’aucun moyen ne sera épargné pour porter secours et assistance à nos compatriotes.

Le ministère des affaires Étrangères

Et des Sénégalais de l’Extérieur