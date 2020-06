Un nouveau protocole sanitaire de déconfinement remplace depuis hier celui qui avait été mis en place le 3 mai. C’est la fin, entre autres, des 4 m2 obligatoires par salarié.

Le ministère du Travail a rendu public ce mercredi le nouveau « protocole national de déconfinement en entreprise » qui assouplit les règles applicables sur les lieux de travail et facilite le retour à la normalité de l’activité tout en respectant les règles sanitaires fixées par le Haut Conseil de la Santé publique (HCSP) pour empêcher la propagation du Covid-19 au sein des équipes. Ce nouveau protocole se substitue aà celui qui avait été édité le 3 mai, mais également aux 90 guides métiers qui avaient été élaborés par le ministère du Travail, les autorités sanitaires, et les branches professionnelles.

Protocole sanitaire : ce qui change :

Le respect d'une distance d'au moins 1 mètre entre les personnes devient la norme : la jauge des 4 m2 est désormais un simple outil qui reste proposé à titre indicatif. Le port du masque n'est plus obligatoire, sauf en cas de difficulté à respecter cette distance d'un mètre entre les personnes. Et lorsque le salarié est amené à être en contact à moins d'un mètre d'un groupe de personnes ne portant pas de masque. Le télétravail n'est plus la norme mais il reste "une solution à privilégier dans le cadre d'un retour progressif à une activité plus présentielle, y compris alternée". Les personnes à risque de forme grave de COVID-19 qui ne bénéficient pas d'un certificat d'isolement doivent pouvoir télétravailler ou bénéficier de mesures adaptées de protection renforcée. Un référent covid-19 doit être désigné. Il devra s'assurer "de la mise en œuvre des mesures définies et de l'information des salariés»".

