Avec 62 cas positifs au coronavirus actuellement sous traitement, le Sénégal est l’un des pays qui compte le plus de malades dans le continent africain. Mais ce chiffre pourrait augmenter dans les prochains jours, puisque plus de 1000 personnes sont actuellement suivies et le résultat de certains d’entre eux pourrait être positif. La révélation est faite par le Dr Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des Opérations d’Urgences Sanitaire (Cous).

« Nous suivons actuellement 1000 cas suspects. Toute la stratégie a été mise en œuvre. L’ensemble des structures sanitaires du pays sont mobilisées. Nous n’avons pas de cas grave. Mais, il faut toujours s’attendre à de nouveaux cas dans les jours à venir. Plusieurs personnes sont mises en quarantaine après leur retour de voyage. Et ces personnes isolées seront édifiées sur leur sort dans 14 jours et leurs résultats peuvent être positifs », a-t-il fait savoir.